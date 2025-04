video suggerito

Chi riceverà il bonus bollette da 200 euro e quando arriva lo sconto: i requisiti e chi sarà escluso Il bonus bollette da 200 euro varato dal governo Meloni con il nuovo decreto Bollette è rivolto a chi ha un Isee sotto i 25mila euro. Sono esclusi tutti coloro che non hanno un iSee valido. Per qualcuno gli sconti arriveranno già ad aprile, mentre altri dovranno aspettare l'estate.

A cura di Luca Pons

L'approvazione definitiva del decreto Bollette, diventato legge, ha reso anche ufficiale il via libera la bonus bollette da 200 euro, una misura varata dal governo Meloni per fare fronte al caro energia che si è registrato nei primi mesi dell'anno. Il contributo una tantum vale 200 euro, appunto, per tutte le famiglie che hanno un Isee valido sotto i 25mila euro si applica alla bolletta dell'elettricità.

I 200 euro si possono cumulare con il bonus sociale, e infatti i beneficiari di quest'ultimo hanno accesso alla somma aggiuntiva già da aprile. Per gli altri invece bisognerà aspettare più tempo: i 200 euro non arriveranno prima dell'estate.

I requisiti Isee per ottenere il bonus bollette da 200 euro

I 200 euro una tantum di bonus bollette spettano a tutte le famiglie con Isee sotto i 25mila euro, naturalmente a patto che abbiano un'utenza elettrica a loro intestata. La misura è rivolta anche a chi è già beneficiario del bonus sociale elettricità: in questo caso, i due aiuti si sommano.

Il bonus sociale va a chi ha un Isee valido al di sotto dei 9.530 euro, soglia che sale a 20mila euro per le famiglie molto numerose che hanno almeno quattro figli a carico. Il suo importo è variabile, si va dai 14 ai 20 euro al mese in base a quanto è numeroso il nucleo familiare.

Il bonus bollette da 200 euro una tantum invece non durerà per tutto l'anno, ma sarà erogato nel giro di tre mesi. Per chi è già beneficiario del bonus sociale, quindi, l'aiuto complessivo arriverà a superare i 400 euro.

Chi è escluso dal bonus una tantum per l'elettricità

Il bonus bollette da 200 euro esclude alcune famiglie. Non potranno averlo tutti coloro che hanno un Isee superiore ai 25mila euro. Ma soprattutto non riceveranno il bonus le famiglie che non hanno un Isee valido.

Questo è infatti l'elemento principale che viene tenuto in considerazione. A prescindere dalle condizioni economiche del nucleo familiare (il reddito dichiarato, il numero di componenti, i beni di proprietà…), chi non ha un Isee in corso di validità sarà considerato escluso dall'accesso al bonus da 200 euro una tantum.

Quando arriva lo sconto di 200 euro sulle bollette

Le tempistiche con cui viene erogato il bonus bollette da 200 euro sono diverse tra chi è già beneficiario del bonus sociale e chi no. Per chi riceve già il bonus sociale elettricità, i 200 euro arrivano a partire da aprile sotto forma di sconto in bolletta. Insomma, già nelle prossime fatture dell'energia si dovrebbe vedere l'effetto dell'aiuto.

Chi non prende il bonus sociale, invece, dovrà aspettare di più. L'Arera ha comunicato con una circolare i tempi. A partire da questo mese, aprile 2025, e fino a gennaio 2026, regolarmente l'Inps farà sapere al Sii (Sistema informativo integrato) chi sono le famiglie che hanno un Isee tra 9.530 euro e 25mila euro. A partire da giugno 2025, poi, il Sii contatterà direttamente gli operatori dell'elettricità a cui fanno riferimento le famiglie beneficiarie. Questi operatori dovranno erogare il bonus nell'arco di tre mesi come sconto inserito direttamente nelle fatture.

Dunque non è necessario fare domanda. Bisogna però, come detto, avere un Isee aggiornato, inviando la Dichiarazione sostitutiva unica all'Inps. Altrimenti si resterà esclusi dal bonus.

Come cumulare il bonus bollette con i bonus sociali per ottenere fino a 500 euro

Quando ha annunciato la misura, a fine febbraio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che l'aiuto avrebbe potuto arrivare a 500 euro. Il calcolo viene dal cumulo del bonus da 200 euro con i bonus sociali.

Il bonus luce può valere da 167,90 a 240,90 euro all'anno. Il bonus gas dipende da molte variabili, è più alto nel periodo invernale e più basso in estate: nel trimestre da aprile a giugno 2025 può valere da 9,10 a 24,75 euro. Infine, il bonus acqua è uno sconto da cinquanta litri di acqua al giorno per ogni membro della famiglia.

La somma quindi deriva dai 200 euro del bonus erogati in tre mesi, più l'insieme di tutti i bonus sociali, che però vengono erogati nel corso di tutto l'anno. Per accedere a questi bonus è necessario avere un Isee sotto i 9.530 euro, oppure sotto i 20mila euro se si hanno almeno quattro figli a carico.