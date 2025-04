video suggerito

Nuovo Isee 2025, come si calcola e chi può accedere a bonus e agevolazioni: la circolare Inps Il nuovo Isee 2025 non tiene conto di titoli di Stato e altri strumenti finanziari, fino a un massimo di 50mila euro. Ci guadagnerà chi ha investito in questi settori, che avrà un Isee più basso e potrà accedere a bonus e agevolazioni più ricche. Ecco la circolare Inps su come funziona, e come simulare il proprio Isee per farsi un'idea.

A cura di Luca Pons

Ad aprile 2025, dopo mesi di attesa, è entrata in vigore la modifica dell'Isee che esclude i titoli di Stato e altri strumenti finanziari dal calcolo, fino al limite di 50mila euro. Questo significa che, per chi calcola nuovamente il proprio Isee, il risultato sarà più basso: così si potrebbe avere accesso a più agevolazioni, o a bonus con importo più alto (è il caso, ad esempio, dell'Assegno unico per i figli a carico). L'Inps, che ha comunicato i dettagli del nuovo sistema in una circolare, mette anche a disposizione un simulatore per sapere in modo indicativo a quanto ammonta il proprio Isee.

Come si calcola il nuovo Isee 2025

Chi vuole aggiornare l'Isee dovrà attivarsi per calcolarlo di nuovo. Infatti, l'Inps ha specificato che chi aveva già presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) quest'anno dovrà presentarne una nuova se vuole rientrare nel nuovo sistema di calcolo.

Per calcolare l'Isee il metodo non è cambiato. Si può ottenere la Dsu precompilata procedendo direttamente dal portale Inps, oppure si può chiedere sostegno a un Caf per avere aiuto. In tutti i casi, i documenti necessari sono gli stessi. Serve avere un documento d'identità e il codice fiscale, come anche il codice fiscale di tutte le altre persone che rientrano nel nucleo familiare, e anche dei figli a carico che non sono conviventi. In più, bisogna avere sotto mano il proprio eventuale contratto di affitto.

Chi ci guadagna con il nuovo Isee 2025

Come detto, dal nuovo calcolo dell'Isee vengono esclusi i titoli di Stato e altri strumenti finanziari: i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale, ad esempio. Sarà considerato il loro valore al 31 dicembre di due anni fa, quindi il 2023. Questa esenzione non comprende gli investimenti finanziari indiretti (cioè quelli effettuati tramite fondi comuni), che continuano a rientrare nell'Isee. Sostanzialmente, questo porterà le persone che hanno investito fino a 50mila euro in questi ambiti ad avere un Isee più basso.

L'agevolazione riguarderà soprattutto le famiglie con redditi alti, che hanno maggiori possibilità di investire somme importanti in titoli di Stato. Sono principalmente questi nuclei che potranno ricevere, ad esempio, un Assegno unico e universale per i figli a carico più alto. Oppure pagare un importo più basso per le tasse universitarie, anche queste calcolate sulla base dell'Isee. Lo stesso ragionamento si applica a tutte le altre agevolazioni, prestazioni, bonus e misure che richiedono di rientrare in una certa soglia Isee oppure sono calcolate in base all'Isee stesso.

Come usare il simulatore Inps per l'Isee

Per stimare il livello di Isee, l'Inps ha messo a disposizione un simulatore online che permette di stimare l'Isee ordinario, ma anche quello minorenni, quello universitario e quello sociosanitario. Questo permette di confrontare il nuovo ipotetico Isee con quello vecchio, per capire se convenga calcolarlo di nuovo.

Chi vuole usare il simulatore non ha bisogno di accedere con Spid o Carta d'identità elettronica. Sarà però necessario avere alcune informazioni da inserire nel simulatore: il reddito del proprio nucleo familiare, il valore delle eventuali proprietà, e così via. Bisogna ricordare, comunque, che la simulazione non vale come un aggiornamento dell'Isee: è utile solamente per farsi un'idea di come può cambiare l'importo. Per aggiornarlo bisognerà comunque seguire le procedure previste, online o con un Caf.