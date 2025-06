Bonus psicologo 2025: chi può richiederlo, come funziona e come presentare la domanda

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

Dal 25 luglio 2025 sarà possibile presentare la domanda per il Bonus Psicologo, una misura economica pensata per supportare le persone che intendono affrontare un percorso di psicoterapia ma si trovano in difficoltà economiche. L’incentivo, che può arrivare fino a 1.500 euro per ciascun beneficiario, sarà erogato sotto forma di voucher spendibili presso psicoterapeuti aderenti all’iniziativa. L’obiettivo è rendere più accessibili i percorsi di sostegno psicologico, favorendo il benessere mentale in un momento storico in cui ansia, stress e disagio psicologico colpiscono sempre più persone. Ecco nel dettaglio chi può richiedere il bonus, come fare domanda, quali sono gli importi previsti e come utilizzare il contributo una volta ottenuto.

Chi può richiedere il Bonus Psicologo 2025

Per accedere al contributo è necessario soddisfare alcune condizioni fondamentali:

Essere cittadini italiani, senza limiti di età.

Essere residenti in Italia al momento della domanda.

Disporre di un ISEE 2025 inferiore a 50mila euro.

Inoltre, il bonus può essere richiesto non solo per sé stessi, ma anche:

per figli minorenni, da parte del genitore o tutore legale;

per persone interdette, inabilitate o soggette ad amministrazione di sostegno, da parte del tutore, curatore o amministratore.

Come funziona il contributo economico

Il bonus non è uguale per tutti, ma varia in base alla fascia ISEE di appartenenza. L’importo massimo erogabile per ciascun beneficiario è così suddiviso:

ISEE inferiore a 15mila euro: fino a 600 euro per ogni beneficiario.

ISEE tra 15mila e 30mila euro: fino a 400 euro.

ISEE tra 30.001 e 50mila euro: fino a 200 euro.

Ogni singola seduta di psicoterapia sarà coperta dal bonus per un importo massimo di 50 euro a incontro. Una volta raggiunto il tetto massimo previsto per la propria fascia ISEE, il contributo si esaurisce.

Come presentare la domanda: le modalità

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il portale dell’INPS, accedendo alla sezione dedicata “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile nella propria area personale. Il periodo per fare richiesta va dal 25 luglio al 24 ottobre 2025.

Per accedere al portale sono ammessi tre strumenti di identificazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta d’Identità Elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

È fondamentale essere in possesso di un ISEE aggiornato al 2025 prima di procedere alla domanda.

Graduatorie e codice univoco: come sapere se si ha diritto al bonus

Una volta concluso il periodo di raccolta delle domande, l’INPS procederà con la verifica dei requisiti e pubblicherà una graduatoria, suddivisa per regione e provincia autonoma di residenza. La selezione dei beneficiari avverrà:

In ordine di arrivo delle domande; Dando priorità a chi ha ISEE più basso.

Coloro che risulteranno ammessi al contributo riceveranno, tramite l’INPS, un codice univoco personale, che servirà per prenotare le sedute con lo psicologo.

Come scegliere lo psicologo e utilizzare il bonus

Il contributo può essere utilizzato solo presso professionisti aderenti all’iniziativa del Bonus Psicologo 2025. Si tratta di psicoterapeuti regolarmente iscritti all’Albo degli Psicologi e che abbiano dato la propria adesione tramite il CNOP (Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi). L’elenco completo degli psicologi disponibili sarà consultabile all’interno dell’area riservata sul portale INPS. Il beneficiario potrà scegliere liberamente lo specialista tra quelli presenti in elenco.

Al momento della seduta, il professionista dovrà inserire, tramite un’apposita sezione online:

Il codice univoco ricevuto dal beneficiario;

Il codice fiscale del paziente.

Il pagamento delle sedute verrà erogato direttamente al professionista da parte dell’INPS, fino a un massimo di 50 euro a seduta, secondo le modalità indicate dallo stesso psicologo.

Attenzione alle scadenze: 180 giorni per usare il bonus

Una volta ottenuto, il Bonus Psicologo deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Oltre questa scadenza, il beneficio decade automaticamente, e il codice univoco non sarà più valido.