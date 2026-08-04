Pensioni minime, nel 2027 possibile aumento da 18 euro: cosa cambia davvero per chi vive con 600 euro al mese

Le pensioni minime aumenteranno nel 2027, ma senza nuovi interventi del governo gli incrementi saranno legati solo all’inflazione e resteranno contenuti. Si parla di circa 18 euro in più al mese. Un aiuto per chi vive con poco, ma insufficiente a compensare il costo della vita continua a correre più degli aumenti.

Per milioni di pensionati italiani la domanda è sempre la stessa, nel 2027 la pensione minima di quanto aumenterà davvero? La risposta, al momento, è di poco. L’aumento previsto rischia di essere molto più piccolo rispetto alle aspettative. Il motivo è semplice, se non arriveranno nuovi interventi del governo, dal 2027 le pensioni minime torneranno a crescere solo attraverso il meccanismo automatico della rivalutazione, cioè l’adeguamento legato all’inflazione. Gli aumenti straordinari introdotti negli ultimi anni, infatti, dovranno essere eventualmente confermati con nuove decisioni politiche.

Per chi vive con poco più di 600 euro al mese, però, la differenza tra un aumento e l’altro non è solo una questione di numeri. Significa riuscire magari a pagare una bolletta senza rinunciare a una spesa, comprare qualche farmaco in più o arrivare alla fine del mese con meno preoccupazioni.

Quanto potrebbe aumentare la pensione minima nel 2027

Facendo una simulazione con un’inflazione al 3%, uno scenario costruito sulla base delle proiezioni economiche per il biennio 2026-2027 della Banca d'Italia, l’aumento della pensione minima sarebbe di circa 18 euro al mese. Le stime sono un calcolo effettuato applicando il meccanismo della rivalutazione automatica a un assegno minimo attuale di circa 612 euro. In questo scenario, la pensione minima potrebbe quindi passare da circa 612 euro a circa 630 euro mensili. Una crescita che difficilmente cambierebbe la vita di chi deve fare i conti ogni mese con varie spese, per molti pensionati quei 18 euro in più rappresenterebbero comunque un aiuto, ma non risolverebbero il problema principale.

Il punto, infatti, non è solo quanto aumenta la pensione, ma quanto riesce ancora a comprare.

Per chi vive con la pensione minima ogni euro conta. Un pensionato che vive in una grande città e paga un affitto può trovarsi a spendere diverse centinaia di euro solo per la casa. In questi casi anche un aumento di 18 euro al mese rischia di essere quasi invisibile. Diversa è la situazione di chi possiede l’abitazione o può contare sull’aiuto della famiglia, lo stesso assegno può avere un peso completamente diverso.

A chi spettano maggiorazioni sulle pensioni minime

Un discorso diverso riguarda i pensionati che ricevono le maggiorazioni sociali, cioè aumenti aggiuntivi riconosciuti dallo Stato a chi ha una pensione molto bassa e si trova in determinate condizioni economiche. Ad esempio un pensionato con una pensione minima di circa 612 euro al mese potrebbe ricevere soltanto la rivalutazione legata all’inflazione, quindi l’aumento ordinario previsto per tutti gli assegni. Un altro pensionato, invece, con un reddito molto basso e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, potrebbe avere anche una maggiorazione sociale che porta l’importo complessivo più in alto rispetto alla sola pensione minima. Questi aumenti, infatti, non spettano a tutti ma sono pensati per sostenere le persone anziane economicamente più fragili. Possono dipendere dall’età, dal reddito personale e da altri requisiti stabiliti dalla normativa. Per chi riceve questi sostegni, anche una differenza di qualche decina di euro al mese può incidere maggiormente sul bilancio familiare.

Perché è difficile portare le minime a 700 euro

L’ipotesi di una pensione minima stabilmente più vicina ai 700 euro è da tempo al centro del dibattito politico, ma il problema sono i costi. Ogni aumento strutturale degli assegni minimi riguarda una platea molto ampia di persone e richiede risorse importanti da trovare nella legge di Bilancio. Dietro questa scelta c’è quindi un equilibrio delicato, da una parte la necessità di sostenere chi ha una pensione bassa, dall’altra il costo per lo Stato di rendere questi aumenti permanenti. Per questo il governo dovrà scegliere se intervenire ancora con aumenti aggiuntivi, concentrarsi sui pensionati più in difficoltà oppure lasciare spazio solo alla rivalutazione automatica.

Per ora, quindi, non c’è ancora un nuovo aumento deciso per le pensioni minime del 2027. Quello che sembra più probabile è un ritocco legato all’inflazione, mentre eventuali bonus o maggiorazioni dipenderanno dalle scelte politiche dei prossimi mesi. Per molti pensionati sarà un aumento reale, ma piccolo. Un aumento che arriverà sul conto, ma che difficilmente cambierà una situazione economica già complicata per chi vive con assegni molto bassi.