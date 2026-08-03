Maria, 80enne sola in casa: “Prendo 500 euro di pensione e pago quasi 300 euro di bollette, mi sento una nullità”

Maria N., 80 anni, di Mantova vive sola in casa da quando ha perso entrambi i genitori. A Fanpage.it ha raccontato di ricevere 500 euro di pensione al mese, di cui 230 vanno in affitto e quasi 300 in bollette. Fino ad ora ha coperto le spese grazie ad alcuni risparmi che la famiglia le ha lasciato in banca.

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"Ricevo una pensione di 500 euro al mese con cui devo pagare un affitto di 230 euro e bollette di quasi 300 euro al mese. Fino ad ora sono andata avanti grazie ai risparmi, ma anche questi stanno per finire. Non so come fare", ha raccontato a Fanpage.it Maria N., una donna di 80 anni residente a Mantova che ha deciso di segnalare alla nostra redazione la sua storia segnata da difficoltà economiche.

Maria – classe 1946 – vive da sola in una casa popolare messa a disposizione da Aler (l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale) e si dice molto preoccupata per il suo futuro. "Adesso sto bene, sono in salute, ma se un giorno dovessi anche avere bisogno di cure e medicine come faccio a permettermele?", ha detto a Fanpage.it

La donna – che nella vita ha svolto la professione di impiegata in uno studio legale – racconta di aver sempre vissuto in casa con i genitori. Poi, quando questi sono mancati, si è ritrovata completamente sola, anche dal punto di vista economico. La famiglia le aveva lasciato in banca qualche risparmio grazie al quale è riuscita fino ad oggi a coprire tutte le spese. "Ma ora mi sono rimasti appena 2mila euro sul conto, davvero poco, per questo sono preoccupata".

"Oltre all'affitto, che fortunatamente non è alto, questo mese ho pagato 98 euro di bolletta della luce, 102 euro per il gas e 32 euro per la linea telefonica. Senza contare la bolletta dell'acqua e la Tari, che per fortuna non sono mensili. Quando vado a fare la spesa compro tutti prodotti in offerta, anche se non mi piacciono molto, ma non posso permettermi altro. Solo io mi trovo in questa situazione? Mi sento una nullità", ha detto ancora l'anziana donna.

"Un tempo, secondo me, si riusciva a risparmiare molto di più. Adesso è diventato impossibile. Credo che la classe politica attuale sia molto distante dai reali bisogni delle persone. Ci vuole molta più attenzione, soprattutto per chi è più fragile come me", ha concluso la donna.

La situazione raccontata da Maria non è un caso isolato, sono invece numerose le persone e le famiglie italiane che attualmente stanno riscontrando difficoltà economiche e di cui la nostra redazione è a conoscenza grazie alle segnalazioni che ci arrivano ogni giorno.