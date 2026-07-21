Dipendenti comunali, in arrivo il nuovo contratto: aumenti fino a 152 euro al mese e più tutele per chi lavora negli enti locali

Il nuovo contratto per i dipendenti di Comuni, Regioni ed enti locali è vicino alla firma: sono previsti aumenti in busta paga fino a 152 euro al mese e arretrati per migliaia di lavoratori. L’accordo punta anche a ridurre il divario salariale con gli altri settori della pubblica amministrazione e introduce nuove regole su incarichi, ferie e formazione negli uffici pubblici. Ecco cosa c’è da sapere.

Dopo anni di rinnovi arrivati spesso in ritardo, per i dipendenti degli enti locali potrebbe arrivare una novità: il nuovo contratto nazionale 2025-2027 è vicino alla firma. L'accordo tra Aran e sindacati riguarda circa 404mila lavoratrici e lavoratori di Comuni, Regioni ed enti territoriali e porterà aumenti in busta paga più consistenti rispetto alla media degli altri comparti pubblici. La cifra prevista per il personale degli enti locali è di circa 152 euro lordi in più al mese. A questi si aggiungeranno anche gli arretrati maturati, che varieranno in base al ruolo e al livello professionale del dipendente. Per molti lavoratori si tratta di un recupero atteso da tempo, in un settore che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con stipendi bassi e con la difficoltà degli enti di trattenere personale qualificato.

La trattativa è durata pochi mesi e si inserisce in una fase in cui il governo punta a chiudere più velocemente i rinnovi della pubblica amministrazione. Prima che il nuovo contratto diventi operativo, però, bisognerà completare tutti i passaggi tecnici previsti: il testo dovrà infatti passare dai controlli della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti per poi arrivare alla firma definitiva.

Perché gli aumenti dei dipendenti comunali saranno più alti

Uno degli elementi centrali del nuovo contratto riguarda le risorse aggiuntive messe a disposizione per il personale dei Comuni. L’obiettivo è ridurre una differenza che da tempo pesa sui lavoratori degli enti locali: gli stipendi, in molti casi, sono più bassi rispetto a quelli di altre amministrazioni pubbliche. Il problema è diventato evidente negli ultimi anni, quando molti Comuni hanno iniziato ad avere difficoltà nel trovare personale e nel trattenere figure con competenze specifiche. Alcuni dipendenti, infatti, hanno scelto di spostarsi verso altre amministrazioni dove il trattamento economico risultava più vantaggioso. Per il momento i fondi aggiuntivi saranno destinati soprattutto ai Comuni, che rappresentano la parte più numerosa del comparto. Rimangono invece fuori dalla misura, almeno in questa fase, i dipendenti di Province e Città metropolitane.

La scelta apre anche un dibattito sul futuro del lavoro pubblico locale: i Comuni sono infatti il primo punto di contatto tra cittadini e Stato, ma negli ultimi anni hanno spesso denunciato carenze di personale e difficoltà nel garantire servizi per mancanza di personale.

Cosa cambia con il nuovo contratto

Il rinnovo potrebbe portare anche alcune modifiche sull’organizzazione del lavoro e sulle indennità. Una delle novità riguarda le cosiddette elevate qualificazioni, cioè quei dipendenti che svolgono incarichi di particolare responsabilità pur non avendo un ruolo dirigenziale. Gli enti potranno utilizzare una parte delle risorse risparmiate quando non riescono a completare tutte le assunzioni previste per rafforzare i compensi legati a questi incarichi. La misura punta a valorizzare chi, soprattutto nei piccoli Comuni, si trova spesso a gestire settori complessi con poche risorse a disposizione.

Un altro capitolo riguarda proprio le amministrazioni più piccole. In Italia la maggior parte dei Comuni non ha dirigenti interni perché troppo piccoli per sostenere strutture organizzative complesse. Per questi enti il nuovo contratto prevede regole più semplici per gestire i fondi destinati al personale e incentiva le collaborazioni tra Comuni, anche per condividere servizi, formazione e strumenti di welfare.

Le altre misure previste

Tra le questioni affrontate dal contratto c’è anche quella delle indennità legate ai turni e alle condizioni particolari di lavoro. Il nuovo accordo punta infatti a chiarire che questi compensi devono essere riconosciuti anche durante i periodi di ferie, mettendo ordine in una materia che negli anni ha generato interpretazioni diverse. Nel testo trovano spazio anche nuove regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli uffici pubblici. L’obiettivo è stabilire garanzie per i lavoratori quando strumenti tecnologici vengono introdotti nei processi amministrativi, evitando che le nuove tecnologie vengano utilizzate senza un confronto con il personale.

Infine, nel 2027 è prevista una verifica sull’andamento delle retribuzioni rispetto all’inflazione. Sarà un momento importante per capire se gli aumenti stabiliti con il nuovo contratto avranno davvero consentito ai dipendenti degli enti locali di recuperare parte del potere d’acquisto perso negli ultimi anni.