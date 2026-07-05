Contratto enti locali: a chi si rivolge il rinnovo e cosa cambia tra stipendi, ferie e IA

Entra nel vivo il negoziato Aran per il rinnovo contrattuale di oltre 400mila dipendenti delle Funzioni locali. Tra le novità principali: aumenti progressivi in busta paga, tutele contro l’uso selvaggio dell’intelligenza artificiale e parità di diritti sulle ferie per i neoassunti.

Il conto alla rovescia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali (triennio 2025-2027) è ufficialmente iniziato. Martedì 7 luglio le trattative ripartiranno attorno al tavolo dell'Aran, l'agenzia che gestisce la contrattazione pubblica per conto del governo, con l'obiettivo di arrivare a una firma definitiva entro la fine del mese. Se la scadenza venisse rispettata, si tratterebbe di un risultato storico: per la prima volta, infatti, l'accordo verrebbe siglato nel pieno del suo periodo di vigenza, evitando i cronici ritardi che da sempre caratterizzano il pubblico impiego. Il provvedimento mette sul piatto risorse consistenti e introduce riforme profonde, destinate a cambiare la vita lavorativa di un comparto fondamentale per i servizi ai cittadini, che conta oltre 400mila lavoratori.

Buste paga più pesanti: la tabella degli aumenti e lo stanziamento del governo

L'obiettivo economico principale del nuovo accordo è colmare, almeno in parte, lo storico divario retributivo che penalizza i dipendenti degli enti locali rispetto ai colleghi dei ministeri o delle agenzie fiscali. A regime, ovvero a partire dal 1° gennaio 2028, i lavoratori vedranno un incremento medio lordo mensile di 155 euro.

La crescita degli stipendi avverrà in modo graduale, di pari passo con lo stanziamento delle risorse pubbliche (pari a 329,60 milioni di euro per il 2025, 659,20 milioni per il 2026 e 988,81 milioni dal 2027). Per i dipendenti si tradurrà in un incremento medio mensile di:

45 euro nel 2025;

nel 2025; 91 euro nel 2026;

nel 2026; 137 euro dal 2027.

A questa base si aggiungono ulteriori 100 milioni di euro stanziati specificamente dal governo per il personale dei Comuni per il biennio 2027-2028. Questo extra finanziario farà scattare, dal primo gennaio 2028, un ulteriore ritocco di 18 euro lordi al mese, portando così il beneficio complessivo alla cifra finale di 155 euro.

Intelligenza Artificiale nei servizi pubblici: l'algoritmo non sostituirà l'uomo

Una delle sezioni più innovative della bozza contrattuale riguarda la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale negli uffici pubblici, seguendo la scia di quanto già stabilito a giugno per le Funzioni centrali. Il principio cardine introdotto è quello del controllo umano: nessuna decisione che possa avere effetti giuridici sul rapporto di lavoro (come sanzioni, trasferimenti o valutazioni) potrà essere presa in modo esclusivamente automatizzato da un algoritmo. I sindacati dovranno essere informati preventivamente prima dell'introduzione di sistemi di IA nei processi lavorativi. Inoltre, le amministrazioni locali saranno obbligate a finanziare e organizzare corsi di formazione specifici per i dipendenti, per garantire un uso consapevole, etico e responsabile delle nuove tecnologie.

Più diritti per i giovani e ferie "garantite" anche dal punto di vista economico

Per rendere la Pubblica Amministrazione di nuovo attrattiva agli occhi dei giovani e favorire il necessario ricambio generazionale, il contratto elimina poi una storica disparità: viene cancellata la differenza di trattamento sul numero di giorni di ferie tra i neoassunti e il personale con più di tre anni di servizio. Da subito, tutti i lavoratori avranno diritto allo stesso pacchetto di riposo. Novità importanti anche sul fronte economico delle ferie. Per evitare che i giorni di riposo si traducano in una perdita economica, viene introdotta un'indennità giornaliera durante le ferie, calcolata sulla media delle indennità di turno e di servizio esterno percepite nell'anno precedente. In questo modo la busta paga del mese di vacanza sarà quasi identica a quella dei mesi di pieno servizio.

Solidarietà tra colleghi, tutele oncologiche e scudo contro l'inflazione

Il testo si concentra molto anche sul welfare aziendale e sulla coesione organizzativa. L'istituto delle "ferie solidali" (la possibilità di cedere i propri giorni di riposo ai colleghi in difficoltà) viene ampliato: non sarà più limitato solo a chi deve assistere figli minori, ma potrà essere utilizzato anche per supportare coniugi, parenti e affini entro il secondo grado. Viene poi introdotto uno scudo di tutela per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai quali verranno riconosciuti permessi specifici e dedicati per effettuare visite mediche e terapie salvavita senza intaccare i normali congedi.

Infine, sul fronte macroeconomico, l'accordo prevede una clausola anti-inflazione e una disposizione stringente sulla parità retributiva di genere. La clausola anti-inflazione imporrà tavoli di verifica periodici tra l'Aran e i sindacati per monitorare il potere d'acquisto degli stipendi rispetto all'andamento reale dei prezzi, garantendo che i salari non vengano erosi dal costo della vita.