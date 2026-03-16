Politica
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Non abbiamo la più pallida idea di cosa farebbero le opposizioni, se fossero al governo oggi

Cosa farebbero Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Renzi se fossero al governo oggi? È una domanda che le opposizioni stanno rinunciando a farsi, per paura di dividersi, o sembrare divisi. Ma che a un anno dal voto, forse, dovrebbero cominciare a porsi.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Francesco Cancellato
0 CONDIVISIONI
Immagine

Se siete un elettore o un’elettrice del centrosinistra, o se preferite delle opposizioni, o se preferite della “non destra” c’è una sola domanda che non dovete farvi oggi, per non perdere la serenità.

Cosa farebbero oggi, le opposizioni, se vincessero le elezioni?

Spiacenti di avervi rovinato la giornata, quindi. Ma forse di sta faccenda tocca parlarne, perché è abbastanza surreale. Hai una coalizione di opposizioni di fatto ormai abbastanza definitiva che va dal Movimento Cinque Stelle a Italia Viva, passando per il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra, plasmata da decine di competizioni elettorali locali, che contati male vale il 44% circa dei consensi e rappresenta un’alternativa reale alla destra al governo, sopratutto con questa legge elettorale.

Leggi altro di questo autore
Francesco
Cancellato
L'Occidente chieda conto a Trump della strage delle bambine di Minab, altrimenti non esiste più
Francesco
Cancellato
La guerra in Iran farà malissimo all’economia italiana, ma Meloni è ancora l'ultima dei trumpiani
Francesco
Cancellato
Meloni, Salvini, patrioti: dite qualcosa contro Trump e la guerra in Iran, almeno oggi

Ma a a più o meno un anno dal voto politico, non hai niente di tutto il resto: un programma, un’idea di Paese, una visione del mondo, ancora prima di un candidato premier. E infatti non sai nemmeno che nome dargli, a questa coalizione, se non il pessimo neologismo giornalistico di “Campo Largo”, che tradotto dal politichese significa “alleanza tra partiti con idee molto distanti tra loro”.

Stiamo sull’attualità, giusto per rendere l’idea.

Secondo voi cosa avrebbero fatto Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli  e Matteo Renzi se fossero stati al governo oggi?

Avrebbero condannato l’attacco americano e israeliano in Iran?

Avrebbero concesso l’uso delle basi militari sul suolo italiano agli Stati Uniti per attaccare l’Iran, se Trump glielo avesse chiesto, o avrebbero rotto i trattati con gli Stati Uniti?

Avrebbero mandato navi militari italiane a difesa di Cipro?

Avrebbero ritirato le truppe italiane di stanza in Medio Oriente?

Sarebbero favorevoli ad allentare le sanzioni alla Russia di Putin per evitare una crisi energetica?

Parteciperebbero alle missioni militari per scortare le navi fuori dallo stretto di Hormuz?

La risposta è semplice: non lo sappiamo. E chi oggi ha in animo di votarli, probabilmente è consapevole che li voterebbe a scatola chiusa, spinto da un’unica e sola motivazione: mandare a casa Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Intendiamoci: anche il voto contro ha la sua legittimità e il suo senso d’essere. Ma un Paese non si governa da solo, tantomeno in una fase come questa, dove ogni riferimento e ogni certezza è sparita, ogni vincolo è in discussione.

Che il “campo largo” – chiamiamolo così, per comodità – in questi anni non abbia mai sentito il bisogno di prendersi anche solo un weekend per organizzare un momento di condivisione programmatica, o anche solo per capire quali siano i punti di disaccordo su cui mediare, e come, è sintomo di una debolezza politica gigantesca, che Giorgia Meloni avrà gioco facile a evidenziare, ogni qualvolta potrà, da qui al 2027, molto più di quanto abbia fatto finora.

Giusto per ricordarlo: nelle uniche due volte in cui il centrosinistra ha vinto le elezioni negli ultimi trent'anni, nel 1996 e il 2006, aveva un candidato premier, Romano Prodi e un corposissimo programma elettorale di centinaia di pagine.

Detta in altre parole: come puoi convincere gli elettori che saresti meglio a governare, se non sai nemmeno tu cosa faresti, se fossi al governo?

Fossimo tra i leader del campo largo, e fortunatamente non è il nostro mestiere, forse cominceremmo a farcela, questa domanda.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
Immagine
Live
attacco
all'iran
Ancora raid Israele su Teheran, Trump: "Futuro NATO negativo se non aiuta su Hormuz"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views