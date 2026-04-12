Elezioni in Ungheria, i risultati in diretta: affluenza alta, alle 11 ha già votato il 37,98% degli elettori, Orbán cerca la riconferma

Le notizie dell'ultima ora sulle elezioni in Ungheria 2026: sono oltre 8,1 milioni i cittadini ungheresi chiamati alle urne per un'elezione che potrebbe segnare una svolta politica dopo sedici anni di governo di Viktor Orbán, al potere dal 2010 e già premier tra il 1998 e il 2002. La principale sfida arriva dall'opposizione guidata da Péter Magyar, ex esponente del partito di governo Fidesz, oggi diventato il volto di una possibile alternativa.

I seggi si sono aperti alle 6 di questa mattina e si chiuderanno alle 19, con una giornata elettorale segnata fin da subito da un'affluenza molto elevata. Il dato che sta caratterizzando questa tornata elettorale è infatti proprio la partecipazione: già nelle prime ore del mattino, aveva votato circa il 17% degli aventi diritto; alle 11 l'affluenza ha raggiunto il 37,98%, pari a circa 2,86 milioni di elettori, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale. Un livello definito record, molto più alto rispetto al 25,77% registrato nello stesso orario quattro anni fa.

Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio, con le prime proiezioni attese in serata e i risultati ufficiali nella notte.