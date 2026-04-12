Elezioni in Ungheria, i risultati in diretta: affluenza alta, alle 11 ha già votato il 37,98% degli elettori, Orbán cerca la riconferma

Le notizie dell'ultima ora sulle elezioni in Ungheria 2026: sono oltre 8,1 milioni i cittadini ungheresi chiamati alle urne per un'elezione che potrebbe segnare una svolta politica dopo sedici anni di governo di Viktor Orbán, al potere dal 2010 e già premier tra il 1998 e il 2002. La principale sfida arriva dall'opposizione guidata da Péter Magyar, ex esponente del partito di governo Fidesz, oggi diventato il volto di una possibile alternativa.
I seggi si sono aperti alle 6 di questa mattina e si chiuderanno alle 19, con una giornata elettorale segnata fin da subito da un'affluenza molto elevata. Il dato che sta caratterizzando questa tornata elettorale è infatti proprio la partecipazione: già nelle prime ore del mattino, aveva votato circa il 17% degli aventi diritto; alle 11 l'affluenza ha raggiunto il 37,98%, pari a circa 2,86 milioni di elettori, secondo i dati dell'Ufficio elettorale nazionale. Un livello definito record, molto più alto rispetto al 25,77% registrato nello stesso orario quattro anni fa.
Subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio, con le prime proiezioni attese in serata e i risultati ufficiali nella notte.
Péter Magyar: "Sono in gioco il destino del nostro paese e il futuro dei nostri figli e nipoti"
In questa giornata elettorale che sta decidendo il futuro politico del Paese ha votato anche il leader dell'opposizione ungherese Péter Magyar. Uscendo dal seggio ha poi dichiarato: "Ho già votato per il cambiamento. Oggi sono in gioco il destino del nostro paese e il futuro dei nostri figli e nipoti".
L'ambasciata di Israele augura la vittoria a Orban: "Al fianco di Israele per anni"
Alla vigilia del voto in Ungheria arriva anche un messaggio di sostegno internazionale a Viktor Orbán: l'ambasciatore israeliano a Singapore, Eli Vered Hazan, ha infatti espresso pubblicamente l'augurio di una sua vittoria, sottolineando il rapporto politico costruito negli anni tra il premier ungherese e Israele, definendolo "un alleato stabile in un contesto europeo giudicato più critico". Nel suo messaggio sui social, Hazan ha elogiato Orbán come una figura "coerente nel sostegno a Israele" e capace, a suo avviso, di scelte politiche "razionali" in uno scenario internazionale complesso, richiamando anche l'appoggio di Trump come ulteriore elemento di legittimazione politica. Le dichiarazioni arrivano mentre il Paese si prepara a un voto potenzialmente decisivo, che potrebbe chiudere oltre sedici anni consecutivi di governo di Orbán e aprire una fase politica nuova guidata dall'opposizione di Péter Magyar, oggi alla guida della sfida al governo in carica.
Ungheria, la sfida a Orbán dopo 16 anni al potere e le ricadute in Europa
Il voto ungherese viene osservato con grande attenzione anche a Bruxelles, dove diversi Paesi dell'Unione accusano Viktor Orbán di aver progressivamente indebolito lo stato di diritto, limitato l'indipendenza dei media e ridotto gli spazi per le minoranze. Un eventuale cambio di governo potrebbe avere effetti significativi anche sul piano europeo, a partire dai rapporti con l'Ucraina e dagli equilibri interni all'Unione. Nel dibattito politico, lo scontro è stato costruito su narrazioni molto diverse. Orbán ha impostato la campagna come una scelta tra "guerra e pace", sostenendo che una vittoria dell'opposizione potrebbe trascinare il Paese nel conflitto in Ucraina. Dall'altra parte, il leader dell'opposizione Péter Magyar ha respinto queste accuse, concentrando la sua proposta su lotta alla corruzione e rilancio economico.
L'esito del voto non riguarda quindi solo la guida del Paese, ma potrebbe incidere profondamente anche sui rapporti tra Budapest e Bruxelles e sugli equilibri politici dell'intera Unione europea.
Ungheria al voto, come funziona il sistema elettorale e quanti seggi si assegnano
In Ungheria sono circa 8 milioni i cittadini chiamati alle urne, su una popolazione complessiva di poco inferiore ai 10 milioni. Il voto serve a rinnovare i 199 seggi dell'Assemblea nazionale, secondo un sistema misto che combina collegi uninominali e rappresentanza proporzionale. La maggioranza dei seggi, 106, viene assegnata nei collegi con sistema maggioritario, mentre i restanti 93 sono distribuiti attraverso liste nazionali, che includono anche le quote riservate alle minoranze.