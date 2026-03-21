Morto Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro della Democrazia Cristiana aveva 86 anni

È morto Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Dc legato alla Campania e a Ciriaco De Mita. Pomicino aveva 86 anni e da tempo soffriva di problemi di salute.

Paolo Cirino Pomicino

È morto a 86 anni l'ex ministro e leader della Dc andreottina Paolo Cirino Pomicino. L'esponente della Dc si è spento a Roma nella clinica Quisisana. A confermare la notizia è Gianfranco Rotondi. Pomicino è nato a Napoli il 3 settembre 1939 ed è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana a Napoli.

Pomicino è stato ministro del Bilancio e della Programmazione Economica in due governi consecutivi per Ciriaco De Mita (1988-1989) e per Giulio Andreotti (1989-1991).

Era soprannominato "‘O ministro", ma prima di intraprendere la carriera politica, è stato medico a Napoli. Pomicino fu coinvolto nell'inchiesta per Mani Pulite fin dal 1993 e tornò alla politica solo nel 2004, in occasione delle elezioni europee, con il partito di Clemente Mastella (Popolari Udeur). Risultò eletto nella circoscrizione del Sud dopo che Mastella rinunciò all'incarico, preferendo dedicarsi al partito. Si tratta dell'unico seggio conquistato dall'Udeur.

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Un anno più tardi, Pomicino fu espulso dal partito e aderì al progetto politico Democrazia Cristiana per le Autonomie del giugno 2005, voluto da Gianfranco Rotondi. Nel 2007, l'ex esponente della Dc storica fu sottoposto a un delicato trapianto di cuore in seguito ad alcuni problemi cardiaci e a un infarto nell'estate del 2006.

L'ex ministro ha combattuto con questi gravi problemi di salute fino al momento della sua morte, avvenuta in una clinica a Roma dove era in cura. Pomicino ha due figlie, Claudia e Ilaria. Quest'ultima ha lavorato per anni con Lina Wertmuller, marco Tullio Giordana e Giulio Base.