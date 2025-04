Meloni ai funerali di Papa Francesco: insegue Trump dopo essere stata tagliata fuori dall’incontro tra i leader Il sagrato di San Pietro ha visto riunirsi Zelensky, Trump, Macron e Starmer, immortalati da telecamere e fotografi. Incontro a cui non ha preso parte Meloni, che invece è tornata nell’area riservata alle autorità civili dieci minuti dopo averla lasciata e per qualche minuto ha conversato con il presidente del Senato Ignazio La Russa, che a un certo punto ha scosso la testa visibilmente contrariato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

A cura di Giulia Casula e Marco Billeci

I funerali di Papa Francesco sono stato un grande rito religioso e di popolo, ma anche senza dubbio un importante evento politico, che a visto riunirsi sul sagrato di San Pietro i grandi della terra e che ha raggiunto il suo apice con l'incontro tra Trump e Zelensky dentro la Basilica di San Pietro.

I due si sono seduti l'uno davanti all'altro in un colloquio che è parso decisamente più disteso di quello avvenuto allo Studio Ovale lo scorso febbraio, quando si erano resi protagonisti di un acceso scontro ripreso da telecamere e giornalisti. Il breve vertice di ieri, è stato definito "produttivo" dai leader e sembra aver segnato un piccolo passo verso la pace.

La Basilica di San Pietro però, è stata ospite di un altro incontro, quello tra Zelensky, Trump, Macron e Starmer, anch'esso immortalato da telecamere e fotografi. Nello scatto, che ha fatto il giro del web, non compare Giorgia Meloni. Dov'era la premier e perché è stata tagliata fuori dal colloquio?

Sotto questo aspetto, è interessante ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la cerimonia. Meloni è arrivata in piazza San Pietro poco dopo le 9 e 30, ha salutato la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Poi però ha lasciato nuovamente il sagrato, per recarsi in a salutare i celebranti della messa.

In quegli stessi minuti dentro San Pietro andava in scena il mini vertice a quattro tra Trump, Zelensky, Starmer e Macron a cui la premier non ha preso parte. Meloni è invece tornata nell'area riservata alle autorità civili circa dieci minuti dopo averla lasciata e per qualche minuto ha conversato con il presidente del Senato Ignazio La Russa, con la mano davanti alla bocca. Negli istanti ripresi dalle telecamere di Fanpage.it, si vede la premier spiegare qualcosa al collega di governo, che a un certo punto scuote la testa visibilmente contrariato.

Meloni stava forse riferendo quanto accaduto poco prima tra i leader? Non possiamo saperlo con certezza, dato che nel parlare all'orecchio di La Russa la premier si è coperta con la mano nascondendo così il labiale. Quel che pare evidente invece, è il fastidio del presidente del Senato immediatamente dopo il racconto. La Russa potrebbe non aver gradito l'esclusione di Meloni e alcuni retroscena giornalistici – che raccontano di un'irritazione nei confronti dello staff di Chigi che non avrebbe informato per tempo la premier di quanto stesse succedendo – sembrano confermarlo.

Al termine della celebrazione poi la premier ha affrettato il passo per raggiungere il presidente americano, con cui ha avuto un breve colloquio, lasciando il Vaticano. Sempre sul fronte della politica italiana, i cronisti hanno annotato una certa freddezza tra i due vicepremier Tajani e Salvini, che sono rimasti per diversi minuti vicini, prima dell'inizio della messa, senza però rivolgersi la parola, salvo per un breve saluto.