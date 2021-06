Da ieri tutta Italia è zona bianca. È possibile girare per strada senza indossare la mascherina protettiva. Unica eccezione in Campania, dove un'ordinanza emessa dal presidente De Luca ha mantenuto l'obbligo di mascherina all'aperto. E a Norcia, in provincia di Perugia, è stato prorogato fino al 4 luglio l'obbligo di indossare le mascherine. Ma molti italiani la porteranno comunque, per proteggersi maggiormente dal virus, soprattutto dalla variante Delta. Anche se ormai sono state somministrate oltre 50 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, e 18 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, ripresa da Ansa, più di otto italiani su 10 (l'82%) non dismetteranno la mascherina durante l'estate: la terranno con sé "spesso" o "sempre" per garantirsi una protezione contro i rischi di una ripresa dei contagi, soprattutto nelle situazione di affollamento. Mentre il 15% della popolazione pensa di usare la mascherina "qualche volta" o "raramente", il 3% "mai".

Incide probabilmente, oltre all'abitudine, anche la presenza di molte persone non vaccinate, e le notizie sulla maggiore contagiosità della variante Delta.

La conferma – sottolinea Coldiretti – arriva dal fatto che oltre sei italiani su 10 (63%) sono disposti a spostare le ferie pur di farsi iniettare la prima o la seconda dose di vaccino, con la paura per il Covid che è più forte della voglia di andare in vacanza.

La tutela della salute – sottolinea l'associazione – resta la priorità degli italiani con solo il 23% di italiani che preferisce rimandare il vaccino pur di godersi le ferie, mentre il restante 8% è indeciso. La scelta di vaccinarsi prima di partire è motivata anche dalla possibilità di usufruire del Green pass, che consente di godere di offerte e servizi altrimenti preclusi. In ogni caso l'emergenza Covid ha condizionato quest'anno la scelta del luogo di quasi un vacanziere su 2 (49%). Non a caso il 33% resterà all'interno della propria Regione e solo il 6% prevede di andare all'estero. Tutti gli altri andranno in una Regione diversa da quella di residenza.