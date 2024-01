La Lega vuole estendere l’uso del taser anche ai vigili nei piccoli Comuni Un emendamento della Lega al Milleproroghe punta a estendere l’uso del taser anche ai vigili nei piccoli Comuni, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lega vuole estendere l'uso del taser, la pistola che funziona con una scarica elettrica che immobilizza i muscoli del corpo, anche ai vigili nei piccoli Comuni. Lo dice un emendamento del Carroccio al decreto Milleproroghe, che chiede di dare in dotazione l'arma a impulso elettrico alla polizia municipale, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, in tutti i Comuni, e non solo quelli capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20mila abitanti.

Si tratta di un emendamento a firma del leghista Igor Iezzi al decreto Milleproroghe in discussione nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera. L'emendamento in un primo tempo era stato considerato inammissibile ma poi è rientrato in esame dopo un ricorso.

La questione dell'allargamento dell'uso del taser è un tema che trova accordo nella maggioranza. Tanto che Fratelli d'Italia ha ribadito ieri che la polizia locale deve avere gli stessi mezzi delle altre forze dell'ordine. "Oggi (ieri ndr) al convegno ‘Centralità e ruolo delle funzioni locali nel sistema Paese’ ho manifestato tutta la mia solidarietà al Sindacato di Polizia Locale, riportando il grave esempio di Milano dove i vigili sono in contrasto con il Sindaco perché non vengono riconosciuti loro gli adeguati straordinari notturni e non vengono dotati di strumentazioni di sicurezza quali body cam, spray al peperoncino e taser", ha detto Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano.

Il taser "recentemente, è stato tirato in ballo dall’ex capo della Polizia Gabrielli, il quale ha detto che verrà dato ad alcuni vigili, a seconda del servizio che faranno. La pistola elettrica, a mio avviso, andrebbe dotata a tutti gli agenti in servizio, perché il ruolo della Polizia Locale negli ultimi anni si è evoluto sempre di più, in virtù dell’alto tasso di criminalità presente nelle nostre città quotidianamente. Anche e soprattutto a tal proposito, questa mattina, ho ribadito che mi impegnerò in Commissione Affari Costituzionali sulla Riforma della Polizia Locale affinché abbia le stesse prerogative e diritti delle altre Forze dell’Ordine, a cominciare dall’accesso al Sistema Informatico di indagine del Ministero degli Interni", ha aggiunto il parlamentare di Fratelli d'Italia.

E proprio nel capoluogo lombardo dovrebbe partire la sperimentazione: gli agenti della polizia locale, in particolare le pattuglie automobilistiche di Milano, avranno infatti i taser in sperimentazione. L'acquisto delle armi, secondo quanto annunciato da Franco Gabrielli, ex capo della polizia e dal 2 ottobre delegato del sindaco Beppe Sala per la sicurezza a Milano, sarebbe già stato finanziato dal Comune.

La decisione arriva dopo la mozione della Lega che era stata già approvata dal consiglio comunale a metà marzo 2022, che era stata votata anche da pezzi della maggioranza di centrosinistra, che chiedeva che la polizia locale fosse dotata dei taser, come da pochi giorni era stato stabilito anche per le altre forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Ma l'utilizzo del taser dovrebbe presto essere esteso alla Polizia locale su tutto il territorio nazionale, come ha spiegato lunedì in un'intervista il sottosegretario all'Interno Molteni: "Intendiamo estendere l'utilizzo del taser alle polizie locali, polizia fondamentale per la tutela dei territori, da valorizzare attraverso una riforma dell'ordinamento", ha detto il membro del Carroccio.