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Pagamenti in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro: cosa cambia in Europa dal 2027

Dal 2027 il contante continuerà a essere utilizzato, ma dentro regole più uniformi in tutta Europa: limiti più chiari, soglie comuni e controlli più stringenti sulle operazioni più rilevanti. L’obiettivo non è eliminarlo, ma ridurne l’uso nei casi più delicati, rendendo le transazioni di importo elevato meno anonime e più tracciabili. Ecco cosa sapere.
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A cura di Francesca Moriero
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Niente paura: dal 2027 si continuerà a pagare in contanti. Le banconote non scompariranno, ma cambieranno le regole del loro utilizzo. L'Unione europea ha infatti introdotto limiti più chiari e controlli più estesi, soprattutto per le operazioni di importo elevato. Non è una rivoluzione improvvisa, quanto piuttosto un percorso graduale che punta a ridurre l'anonimato nelle transazioni più rilevanti e a rendere le norme più omogenee tra i diversi Paesi. Tradotto: si potrà ancora usare il contante, ma sopra certe soglie sarà meno "invisibile", perché scatteranno obblighi di identificazione e maggiori verifiche.

Una soglia europea, ma con margini nazionali

Il punto di partenza è il Regolamento UE 1624/2024, che entrerà in vigore il 10 luglio 2027. Da quel momento, nei pagamenti legati ad attività economiche non si potranno più superare i 10mila euro in contanti. Sembra una soglia alta, ma in realtà è soprattutto un tetto massimo comune, pensato per mettere ordine tra normative molto diverse. Non obbliga i Paesi ad arrivare fino a lì: chi vuole può restare più restrittivo. L'Italia, per esempio, oggi è già sotto quella cifra e potrebbe decidere di non cambiare nulla. È, piuttosto, una logica tipicamente europea: fissare un limite condiviso, lasciando però ai singoli Stati un certo spazio di manovra.

Quando vale (e quando no)

Le nuove regole non riguardano tutti i movimenti di denaro. Si applicano infatti solo ai pagamenti commerciali, cioè quando c'è uno scambio economico: comprare un'auto, pagare un lavoro, acquistare un oggetto di valore. Fuori da questo perimetro restano i passaggi di denaro tra privati, se non sono collegati a un'attività professionale. In quei casi, infatti, non esiste una soglia europea unica, e continueranno quindi a  valere le scelte nazionali. È una distinzione importante da tenere bene a mente, perché chiarisce dove l'Europa vuole intervenire: non nella vita quotidiana in senso ampio, ma nelle transazioni dove appunto il rischio di irregolarità è più alto.

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La soglia dei 3mila euro: dove iniziano i controlli

Il vero cambiamento non è però tanto il limite dei 10mila euro, quanto quello che succede molto prima: già a partire dai 3mila euro in contanti, infatti, scatta un meccanismo diverso. Chi riceve il pagamento (un negoziante, un professionista) dovrà identificare il cliente e conservare i dati dell'operazione per diversi anni. Non è un vero e proprio divieto, ma rompe l'idea del contante come strumento completamente anonimo. In pratica, sopra quella soglia il pagamento resta possibile, ma lascia una traccia. Ed è proprio questa traccia il cuore della riforma.

Il ruolo delle banche

Accanto a questi obblighi, poi, si rafforza anche il controllo sui movimenti di denaro. Banche e intermediari continueranno a gestire prelievi e versamenti normalmente, ma con un'attenzione maggiore. Non sono previsti automatismi: non esistono blocchi diretti né divieti preventivi sui movimenti di contante. Il sistema di controllo diventa però più attento e strutturato. Non ci sono blocchi automatici né divieti preventivi: il contante continua a essere libero di circolare. Però, quando si registrano movimenti ripetuti, importi importanti o operazioni che non tornano con il profilo abituale del cliente, possono emergere delle verifiche. In questi casi, banche e intermediari possono approfondire la situazione e, se serve, segnalare l'operazione alle autorità. L'idea non è impedire l'uso del contante, ma rendere più facile intercettare eventuali situazioni anomale, aumentando i controlli senza intervenire in modo automatico sui singoli pagamenti.

Perché questa stretta

Dietro queste regole c'è un obiettivo preciso: rendere più difficile l'uso del contante per attività illegali. Il denaro liquido, per sua natura, è meno tracciabile rispetto ai pagamenti digitali, ed è proprio questa caratteristica a renderlo più esposto a fenomeni come riciclaggio, evasione fiscale o finanziamenti illeciti. Ridurre gli spazi di anonimato non significa eliminare il contante, ma limitarne l'uso nei casi più delicati, dove i rischi sono, come anticipato, maggiori. Allo stesso tempo, si spinge verso i pagamenti digitali, che lasciano sempre una traccia e risultano più facilmente verificabili in caso di controlli.

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