Il discorso a sorpresa di Giorgia Meloni al comizio di Vox: “È arrivato il tempo dei patrioti” In vista delle elezioni in Spagna del 23 luglio, Giorgia Meloni ha mandato un videomessaggio al comizio di Vox, partito di estrema destra che ha un forte legame con Fratelli d’Italia. Meloni ha sottolineato l’importanza che “i patrioti arrivino al governo in Spagna” e ha attaccato il “fondamentalismo” ambientalista.

A cura di Luca Pons

È arrivato a sorpresa l'intervento di Giorgia Meloni al comizio di Vox che si è tenuto ieri sera a Valencia. In Spagna, alle elezioni mancano pochi giorni: le urne saranno aperte il 23 luglio. E così la leader di Fratelli d'Italia è tornata a parlare al partito di estrema destra spagnolo. Poco più di un anno fa, proprio dal palco di Vox a Valencia, aveva tenuto un discorso durissimo e dai toni urlati, contro "la lobby Lgbt", i "burocrati di Bruxelles" e "le ideologie del fine vita". Ieri si è ripresentata con un videomessaggio di circa un quarto d'ora, più istituzionale almeno nell'impostazione, come lo scorso ottobre.

"Mi dispiace non poter essere lì di persona, ma sono contenta di poter contribuire alla vostra campagna elettorale e dimostrare ancora una volta il grande legame che unisce i patrioti di Fratelli d'Italia e quelli di Vox", ha iniziato Meloni dopo essere stata ‘lanciata' da Santiago Abiscal, presidente del partito e candidato alla guida del prossimo governo spagnolo. "È arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, Finlandia, Svezia, Polonia, e Repubblica Ceca, abbiamo dimostrato che noi patrioti possiamo governare e contribuire all'aumento della prosperità della gente. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l'Europa", ha aggiunto.

La presidente del Consiglio ha poi rivendicato che "la sinistra europea e internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché diciamo la verità. In Italia difendiamo la nostra sovranità, gli italiani. E lo stesso fate voi". Le elezioni saranno cruciali "perché i patrioti arrivino al governo in Spagna", ed è importante "stabilire un'alternativa patriottica e conservatrice in cui Vox giochi un ruolo protagonista e decisivo nella formazione del nuovo governo nazionale".

Meloni ha ribadito la linea del suo esecutivo. Dall'immigrazione ("Abbiamo una pressione migratoria molto forte, ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta è quella giusta"), alla transizione ecologica ("Chi ci vuole condannare non ama la natura: basta con il fondamentalismo. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l'uomo"). Al termine del messaggio, Abiscal ha lanciato un ringraziamento: "Speriamo di essere presto con te nelle istituzioni europee per difendere un'Europa unita e rispettosa degli Stati nazionali".

Al momento, nei sondaggi il centrodestra in Spagna sembra avvantaggiato. Secondo una rilevazione di 40 dB per El Pais e Cadena Ser, il Partito popolare potrebbe ottenere 131 seggi e Vox 41. In totale 172, mentre la maggioranza è di 176. Il leader del Pp, Alberto Feijoo, in una eventuale alleanza (che al momento non è stata annunciata) potrebbe risultare il nuovo presidente. Altri sondaggi mostrano il Pp come primo partito attorno al 33%, seguito dal Psoe di Pedro Sanchez al 28%, poi Vox al 13%.

In Italia, il discorso di Meloni ha portato alla reazione di alcuni esponenti dell'opposizione.

Naturalmente, il comizio è stato subito notato. Il pd, con Lia Quartapelle, attacca: "La lupa perde il pelo ma non il vizio. Meloni si presta a fare campagna elettorale per il partito neofranchista, reazionario e estremista spagnolo Vox. Perché vuole una Europa di destra estrema. Altro che svolta moderata".