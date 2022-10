Meloni al comizio di Vox: “Non siamo mostri impresentabili, siamo votati da milioni di cittadini” “Possono essere definiti ‘impresentabili’ movimento politici votati da milioni di cittadini? Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, viva l’Europa patrioti”: lo ha detto Giorgia Meloni nel suo videomessaggio al comizio del partito di estrema destra spagnolo.

A cura di Annalisa Girardi

"Non siamo mostri, la gente lo capisce. Viva Vox, viva Italia, viva Spagna, viva l'Europa patrioti": lo ha detto Giorgia Meloni nel suo videomessaggio mandato a Viva 22, la kermesse del partito spagnolo di estrema destra. La leader di Fratelli d'Italia ha quindi aggiunto, parlando del suo partito e di Vox: "Possono essere definiti ‘impresentabili' movimento politici votati da milioni di cittadini?"

Quindi ha parlato della sua vittoria alle elezioni, spiegando perché non si è recata di persona a Madrid per il comizio: "Ho deciso di non lasciare Roma. La vittoria straordinaria di FdI e del centrodestra ci ha portato tanto entusiasmo ma anche la grande responsabilità di dare risposte immediate agli italiani: stiamo aspettando che si compiano i passaggi previsti dalla Costituzione pero' nel giro di alcuni giorni avremo la possibilità di formare il nuovo governo e non avremo un minuto da perdere".

Per poi parlare dell'Unione europea: "Se sarò premier sarà mio dovere preciso parlare con i governi di qualsiasi colore politico, è normale. Ma come presidente di FdI e di Erc continuerò a lavorare perché la nostra formazione anno dopo anno dimostri la bontà e la chiarezza delle sue idee, e vinca le diverse elezioni nazionali e arrivi al governo in un numero maggiore di nazioni europee".

E ancora: "Solo vincendo nei nostri Paesi l'Europa può diventare in gigante politico che vogliamo e non un gigante burocratico. Abbiamo bisogno di un'Europa più coraggiosa di fronte alle gradi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio". Meloni ha quindi aggiunto: "Speriamo che l'Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo. Ma ora ci siamo riscoperti deboli. Ora il grande compito è avere un ruolo strategico. Per anni ci hanno detto che il commercio globale era la risposta ma non è andata così".

Meloni, che aveva fatto parlare molto di sé nel suo ultimo comizio in compagnia di Vox per i toni utilizzati dal palco, ha quindi concluso: "Spero che in Spagna come in Italia e in Europa ci sia una maggioranza di cittadini che ci chiede di prenderci la responsabilità di governare: non lo possiamo fare da soli ma con compagni leali uniti contro la sinistra".