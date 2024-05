Guerra Israele-Hamas in diretta, le news sull’operazione Rafah: bombe sulla zona est, civili evacuati. Sospesi i colloqui

Le notizie sulla guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Il governo di Tel Aviv ha approvato all'unanimità il lancio di un'offensiva militare su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo rende noto il sito di Ynet precisando che l'operazione dovrebbe iniziare entro pochi giorni.

Secondo la difesa civile di Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare nella zona est dell'ecnclave palestinese. In migliaia stanno ora lasciando la città.

Nl frattempo Hamas ha sospeso i colloqui per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. In precedenza un alto funzionario israeliano, citato da Ynet, ha assicurato che "se Hamas accetterà un accordo" sulla tregua, i preparativi per l'attacco a Rafah "potrebbero essere fermati", aggiungendo comunque che tutto "è reversibile".

Intanto c'è stato l'incontro tra il presidente Usa Joe Biden con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Lo ha detto Haaretz.

16:42 Mezzaluna Rossa: "In migliaia lasciano la zona est di Rafah" "Migliaia" di abitanti di Rafah stanno lasciando la parte orientale della città che si trova nel sud della Striscia di Gaza. Lo afferma la Mezzaluna Rossa palestinese. A cura di Biagio Chiariello 16:34 C'è stato il colloquio tra Biden e Netanyahu su Rafah Si è svolta ed è terminata la telefonata tra il presidente Biden e il premier Benyamin Netanyahu su Rafah. Lo ha riferito Haaretz che cita media internazionali A cura di Biagio Chiariello 16:29 L'Unrwa dice che non intende evacuare Rafah La discussa agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha comunicato che ignorerà la richiesta dell'Idf di evacuare parti della città di Rafah, nel sud di Gaza, prima dell'offensiva programmata. Juliette Touma, direttrice delle comunicazioni dell'Unrwa, ha affermato che l'agenzia non ha evacuato l'area e non ha intenzione di farlo. A cura di Biagio Chiariello 16:11 Egitto: "Israele eviti escalation in momento delicato negoziati" "Chiediamo a Israele di mantenere il massimo della moderazione e di evitare un'ulteriore escalation in questo momento delicato dei negoziati sull'accordo per il cessate il fuoco". E' il monito arrivato dall'Egitto con una nota del ministero degli Esteri, mentre sembra imminente l'offensiva israeliana a Rafah. "L'Egitto sta tenendo colloqui con tutte le parti per trovare una soluzione che impedisca un'esplosione", si legge nella nota. A cura di Biagio Chiariello 16:02 Giordania su Rafah: "Impedire altro massacro di palestinesi, ora basta" "Un altro massacro di palestinesi è in divenire. Israele avverte i palestinesi affinché lascino Rafah mentre minaccia un attacco". Scrive così su X il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, convinto che "tutti" debbano "agire ora per impedirlo" perché un fallimento nel fermare l'annunciata offensiva militare israeliana su vasta scala in questa città nel sud della Striscia di Gaza lascerebbe una "macchia indelebile" sulla comunità internazionale. "Sono stati permessi troppi massacri – aggiunge – E' abbastanza". A cura di Biagio Chiariello 15:59 Hamas e Israele vicini all'intesa sulla tregua: negoziati interrotti da evacuazione dei civili da Rafah Israele e Hamas erano vicini a raggiungere un accordo sui negoziati a Gaza e il rilascio di ostaggi, ma la decisione dell'Idf di avviare l'evacuazione dei civili palestinesi da Rafah ha portato all'inesorabile sospensione dei colloqui. Lo ha riferito il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando una fonte del gruppo militante palestinese. A cura di Biagio Chiariello 15:56 Netanyahu: "La Shoah è inimmaginabile, pari a 5mila 7 ottobre" La portata della Shoah è "inimmaginabile, equivale a 5mila 7 ottobre". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella suo intervento alla Knesset per il Giorno della Memoria in Israele. Anche se Hamas aveva la "stessa intenzione delle bande naziste che hanno ucciso un terzo del nostro popolo", ha aggiunto il premier, "il suo attacco non è stato una Shoah" solo perchè c'era l'Idf. A cura di Biagio Chiariello 15:52 Gaza chiede di fermare il massacro di Israele: "Tutti devono agire ora per impedirlo" Da parte sua, Hamas ha detto che l'operazione di terra a Rafah non sarà un "picnic" per le forze israeliane. "La nostra coraggiosa resistenza, guidata dalle Brigate al Qassam, è pienamente preparata a difendere il nostro popolo". Il gruppo palestinese ha inoltre "lanciato un appello alla comunità internazionale ad agire con urgenza per fermare l'incursione di Israele, che minaccia le vite di centinaia di migliaia di civili". In precedenza il ministro degli Esteri della Giordania, Ayman Safadi, esorta la comunità internazionale a fermare il potenziale "massacro" di Israele. "Tutti devono agire ora per impedirlo", ha scritto Safadi su X, aggiungendo che "l'incapacità di impedire il massacro sarà una macchia indelebile sulla comunità internazionale". L'esercito israeliano ha annunciato che l'evacuazione riguarda circa 100.000 persone dalla parte orientale di Rafah. E dagli Usa fonti ufficiali hanno informato che il presidente Joe Biden parlerà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. A cura di Biagio Chiariello 15:49 Israele approva bombardamenti su Rafah, civili palestinesi lasciano la città Secondo la difesa civile di Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare, dopo che il Gabinetto di guerra dell'IDF aveva approvato all'unanimità l'operazione militare, di cui l'esercito ha preparato i piani. Nelle scorse ore i militari israeliani avevano distribuito volantini e inviato messaggi con i quali invitavano i residenti di Rafah e i numerosi profughi che vi hanno trovato rifugio a trasferirsi in altre zone. L'ordine di Israele ai civili di alcune parti di Rafah di evacuare prima di un'offensiva prevista è una "pericolosa escalation che avraà conseguenze". Lo afferma Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, come riporta il Times of Israele. A cura di Biagio Chiariello