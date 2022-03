Il costo della benzina dopo l’intervento del governo, quale sarà il prezzo al litro Il governo è intervenuto con il decreto Energia per tagliare il prezzo dei carburanti. Vediamo quanto costeranno benzina e gasolio dall’entrata in vigore del provvedimento.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ieri sera il governo ha dato il via libera al nuovo decreto Energia. Il provvedimento era molto atteso per una serie di motivi e infatti contiene al suo interno misure diverse tra loro, ma la più importante è senz'altro i taglio delle accise sui carburanti per contrastare il caro benzina. Se ne parlava da giorni, dopo che il prezzo alle pompe è volato alle stelle – e non solo in Italia – per via della guerra in Ucraina e della reazione dei mercati. Oltre al costo per le famiglie e i cittadini, che si sono ritrovati a pagare la benzina e il gasolio ben oltre i due euro al litro, l'impatto sul settore dell'autotrasporto rischiava di bloccare il Paese.

Così il governo – dopo giorni di rinvii e discussioni – è intervenuto con la riduzione del costo al litro di 25 centesimi. L'ha annunciato ieri sera il presidente Draghi in conferenza stampa, dopo che per tutto il pomeriggio si era parlato di un taglio di circa 10 centesimi. Insieme al ministro Cingolani, tra l'altro, Draghi ha anche spiegato che il provvedimento attuale – che abbassa il costo di 25 centesimi, dall'entrata in vigore del decreto legge, fino al 30 aprile – ha una scadenza, in un certo senso, temporanea. Bisognerà capire come si comporterà il mercato nelle prossime settimane ed eventualmente agire di nuovo.

Ma quindi quanto costerà la benzina quando il provvedimento entrerà effettivamente in vigore? Per il Codacons – che puntualizza immediatamente che il taglio è insufficiente per contrastare seriamente il caro benzina – la riduzione di 25 centesimi produrrà un calo dei prezzi alla pompa di benzina di circa 30 centesimi. Bisogna calcolare, infatti, anche l'Iva che si applica sull'accisa. In questo modo, prendendo come riferimento gli ultimi prezzi ufficiali comunicati dal ministero della Transizione ecologica, la benzina costerà mediamente 1,88 euro al litro e il gasolio 1,85. Con l'intervento del governo – secondo i conti del Codacons – si risparmieranno mediamente circa 15 euro a pieno.