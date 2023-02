Il calendario del ministero che celebra solo i ministri di destra: interrogazione a Valditara di Si La deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Valditara, a partire dall’articolo di Fanpage.it che denuncia la pubblicazione di un calendario che celebra i ministri della ‘Destra Storica’, iniziativa voluta da Viale Trastevere.

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministero dell'Istruzione e del Merito per il 2023 ha realizzato un calendario per celebrare i ministri del passato, che hanno guidato il dicastero fino al 1923. Come abbiamo raccontato in un precedente articolo, la pubblicazione, dal titolo ‘I Ministri e le Maestre', ha però una particolarità: sono state raccolte le riproduzioni fotografiche dei ritratti dei ministri che provengono dalla collezione di dipinti di Viale Trastevere, ma esclusivamente quelli di destra.

Il progetto editoriale viene presentato così: "Il calendario 2023 è stato costruito con le riproduzioni fotografiche dei ritratti di dodici tra i più significativi Ministri della ‘Destra Storica', da Casati a Bonghi, e invita chi lo sfoglia a visitare idealmente questa collezione tanto significativa quanto poco nota".

Ma la selezione, dichiaratamente di parte, non è l'unico problema del calendario che Fanpage.it ha avuto modo di visionare. Colpisce infatti la scelta di affiancare alle figure dei ministri (tutti uomini perché nessuna donna ha mai guidato il ministero in quegli anni) delle brevi biografie di donne, maestre, ispettrici, educatrici, che hanno avuto un ruolo centrale nel gettare le basi della scuola italiana. Accanto ai nomi, accompagnati da una piccola didascalia, non è presente però alcuna illustrazione, perché di queste donne non sono conservate immagini o fotografie. Con il risultato che ogni mese viene ricordato un ministro, il cui ritratto occupa l'intera pagina, e alle donne viene riservato un piccolo spazio, che appare sicuramente in secondo piano, marginale.

L'interrogazione di Sinistra italiana al ministro Valditara

Per questo Sinistra italiana ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare al ministro Valditara, per chiedere conto dell'iniziativa, per capire perché si sia scelto di privilegiare i ministri della ‘Destra Storica' a scapito di altri personaggi pure rilevanti, come Francesco De Sanctis e Benedetto Croce, e quanto sia costata la pubblicazione. Ecco il testo dell'interrogazione a risposta scritta, a firma della deputata Elisabetta Piccolotti, che verrà pubblicata a breve: