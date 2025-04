Il bacio tra Trump e Meloni: a Roma il nuovo murales dello street artist Tvboy Giorgia Meloni e Donald Trump che si baciano. Si chiama “La dolce vita” ed è il nuovo murales realizzato dal celebre street artist Tvboy a Roma, nei pressi della Basilica di San Pietro. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Casula

Giorgia Meloni e Donald Trump che si baciano. È il nuovo murales realizzato dal celebre street artist Tvboy a Roma. Si chiama "La dolce vita" e si trova in via del Crocifisso, all'angolo con via Aurelia nei pressi della Basilica di San Pietro. Il murales raffigura una finestra ad arco in cui si vedono Donald Trump e Giorgia Meloni che si baciano: sul davanzale davanti a loro una rosa rossa e un bicchiere di vino.

"È un'opera ironica", ha raccontato ad AdnKronos l'artista. "Sono conosciuto per i baci tra politici: quello che mi ha reso famoso è quello fra Di Maio e Salvini, nel 2018. Nel 2017 invece avevo fatto il bacio invece fra Donald Trump e Papa Francesco. Questo affisso stasera è un bacio invece che ci potrebbe essere anche stato, perché in realtà hanno un'ottima relazione, un'ottima intesa", ha spiegato. "L'opera ha come cornice una replica degli archi romani, potrebbe sembrare come l'interno di una casa. C'è un bicchiere di vino come una serata romantica, c'è una rosa e questo amore… chi ha conquistato chi? Secondo me è stata la Meloni a conquistare Trump", ha aggiunto.

Sabato prossimo, il presidente americano sarà a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, dove incontrerà la premier. Lo scorso 17 aprile, Meloni era volata a Washington per un bilaterale con il tycoon. Al centro dell'incontro le principali questioni internazionali, a partire dalle trattative sui dazi imposti all'Unione europea fino ai negoziati per un possibile cessate il fuoco in Ucraina.

Ad ogni modo, quella della premier e del presidente degli Stati Uniti è la seconda opera realizzata oggi dallo street artist a Roma. La prima infatti, è un omaggio a Papa Francesco in occasione della sua scomparsa. Il murales, intitolato "San Francesco", immortala Bergoglio in versione angelo, rappresentato con tanto di aureola e ali bianche. Sopra di lui campeggia la scritta ‘Love' con il simbolo della pace al suo interno.

L'opera è stata realizzata non lontano da quella dedicata a Trump e Meloni, su un muro della scalinata che va da via Aurelia a via della Stazione vaticana. "Lui è il Papa dell'amore, è il Papa amato da tutti, è il Papa che ha sempre messo d'accordo tutti", ha raccontato Tvboy. "E per questo l'ho voluto raffigurare come un angelo, scrivendo la parola Love: dentro la ‘O' c'è il simbolo della pace perché – ha spiegato lo street artist – anche se nessuno l'ha ascoltato mentre era in vita, è stato l'unico che ha lanciato dei messaggi per la riconciliazione e la pace", ha concluso.