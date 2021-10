Giorgia Meloni: “Disordini utili a criminalizzare chi contesta il governo, Fdi non si fa intimidire” Durissimo affondo di Giorgia Meloni sulle violenze alle manifestazioni di sabato: “Come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli di far degenerare le manifestazioni pacifiche? Perché nessuno li a fermati? Come mai il ministero dell’Interno era così impreparato?”. E sfida i partiti di sinistra: mozioni per condannare anche i gruppi anarchici e dei centri sociali.

A cura di Redazione

Con un nuovo video pubblicato sui suoi canali social, Giorgia Meloni torna sulla questione che da giorni rimbalza nel dibattito pubblico: il legame fra i partiti della destra istituzionale e i gruppi che si richiamano espressamente al fascismo o all’estremismo di destra. Lo fa partendo da quanto accaduto nella giornata di sabato a Roma, quando una frangia dei manifestanti no green pass, guidata dai leader di movimenti estremisti come Forza Nuova, ha devastato i locali della Cgil in Corso d’Italia, tra slogan e motti che si richiamavano espressamente al periodo fascista.

Meloni spiega: “L’assalto alla sede della Cgil è inaccettabile, nessuna indulgenza da parte nostra nei confronti di violenti che vanno identificati e perseguiti”. Però, continua: “Per la sinistra è semplice, si tratta di violenza fascista, basta condannare quella e abbiamo risolto tutto. Le cose non sono così semplici. Noi condanniamo la violenza fascista e parafascista, ma anche la violenza dei gruppi anarchici e dei centri sociali, che ha inquinato le manifestazioni di Milano e Torino, che invece il Pd e la sinistra non sono mai riusciti a condannare”. E sfida i partiti di sinistra: “Ci aspettiamo che accolgano la nostra proposta di una manifestazione comune contro ogni violenza e una mozione per prendere provvedimenti gravi contro tutte le organizzazioni che si siano rese responsabili di violenze e devastazioni. Se non lo fanno, capiremo che vogliono solo distogliere l’attenzione dagli scandali dello spreco di risorse in epoca Covid o vogliono solo dare una mano ai loro candidati”.

Poi l’affondo: “Come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli di far degenerare le manifestazioni pacifiche? Perché nessuno li ha fermati? Come mai il ministero dell’Interno era così impreparato? Guarda caso i disordini sono stati utilissimi al Governo per demonizzare chi contesta il green pass […] In tutta questa vicenda sembra esserci una sola strategia: criminalizzare chi si oppone al governo, criminalizzare Fratelli d’Italia, che è diventato il primo partito italiano”. “Noi siamo contro ogni regime”, conclude Meloni, “non abbiamo nostalgie del fascismo né rapporti con Forza Nuova, che è più utile alla sinistra che a noi”.