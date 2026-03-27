Fascicolo Sanitario Elettronico, le nuove regole dal 31 marzo: cosa cambia per medici e cittadini

Dal 31 marzo il Fascicolo sanitario elettronico entra nella fase finale: è la scadenza per le strutture sanitarie pubbliche e private per adeguarsi al nuovo modello. I dati saranno uniformi, aggiornati più velocemente e anche i medici privati dovranno usarlo. L’obiettivo è avere un sistema sanitario digitale unico, dove le informazioni del paziente sono sempre disponibili ovunque servano.

Dal 31 marzo il Fascicolo sanitario elettronico entra nella sua fase più concreta. Non più una sperimentazione, ma, piuttosto, l'inizio dell'ultimo passaggio operativo che dovrebbe portare il sistema a regime entro giugno. Da quella data, infatti, tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, convenzionate e non, insieme agli specialisti, dovranno adeguarsi a un modello unico di trasmissione dei dati. Il risultato atteso sarebbe semplice solo in apparenza: costruire una sanità digitale davvero nazionale, in cui le informazioni seguono il paziente e non restano bloccate tra uffici, regioni o sistemi incompatibili.

Cos'è il fascicolo sanitario elettronico e come funziona per medici e cittadini

Per capire cosa cambia bisogna partire dall'inizio. Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è, in sostanza, una raccolta digitale che accompagna ogni cittadino per tutta la vita. Dentro ci finiscono referti, analisi, diagnosi, ricoveri, prescrizioni: insomma tutto ciò che racconta la storia clinica di una persona. Non vuole essere solo un archivio. L'obiettivo è trasformarlo in uno strumento attivo di cura, capace di mettere insieme informazioni prodotte da medici diversi, in luoghi diversi, anche a distanza di anni. Un unico punto di accesso, quindi, per consultare e condividere dati sanitari, evitando dispersioni e ricostruzioni frammentarie della storia clinica.

Chi può accedere e come funziona il consenso

L'accesso al Fascicolo avviene tramite identità digitale, Spid, Carta d'identità elettronica o tessera sanitaria, e da lì è possibile decidere:

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chi può consultare i dati;

quali documenti rendere visibili;

modificare o revocare il consenso in qualsiasi momento.

Un punto importante da ricordare: negare l'accesso non incide sul diritto alle cure. Le prestazioni sanitarie restano sempre garantite.

Cosa cambia dal 31 marzo: le nuove regole del Fascicolo Sanitario Elettronico

La vera svolta riguarda le regole operative. Entro fine marzo, tutte le strutture sanitarie devono adottare un formato standard per caricare documenti e referti. Questo significa due cose molto concrete:

i dati dovranno essere inseriti in tempi rapidi, pochi giorni dopo la prestazione;

i sistemi dovranno “parlare la stessa lingua”, rendendo i documenti leggibili ovunque.

Non solo. Anche i professionisti privati, finora spesso fuori dal sistema, saranno obbligati a partecipare. Per farlo dovranno dotarsi di strumenti compatibili e firma digitale. È questo il passaggio che trasforma il Fascicolo da progetto disomogeneo a infrastruttura nazionale.

Il nodo centrale: il "profilo sanitario sintetico"

Tra le novità più rilevanti c'è il cosiddetto Patient Summary, una sorta di carta d'identità sanitaria. Si tratta di un documento essenziale, compilato dal medico di base, che riassume le informazioni più importanti: patologie, allergie, terapie in corso, condizioni rilevanti. Ma la sua funzione è soprattutto nelle emergenze: in pronto soccorso, anche senza consenso esplicito, i medici potranno consultarlo per intervenire rapidamente. Sapere, ad esempio, se un paziente è cardiopatico o allergico a un farmaco può fare la differenza tra un intervento corretto e uno rischioso.

Cosa cambia per medici e sistema sanitario

Per i cittadini, come detto, il Fascicolo diventa un archivio personale sempre accessibile. Per i professionisti sanitari, invece, il vantaggio principale è l'accesso alla storia clinica completa del paziente, un fattore che consente diagnosi più rapide, terapie più mirate e meno esami inutili. In situazioni urgenti, soprattutto, può ridurre drasticamente i tempi decisionali. Ma il sistema punterebbe anche a un altro obiettivo, e cioè quello di superare le differenze tra regioni. Con dati interoperabili, un medico può infatti consultare le informazioni di un paziente indipendentemente da dove siano state generate.