Elezioni regionali in Sicilia 2022, i risultati in diretta: Schifani verso la vittoria, cdx avanti Il vincitore alle elezioni regionali in Sicilia potrebbe essere Renato Schifani, candidato del centrodestra, che dovrebbe succedere al governatore Nello Musumeci. Lo spoglio è ancora in corsa.

A cura di Annalisa Cangemi

Renato Schifani verso la vittoria alle elezioni regionali in Sicilia, centrodestra in vantaggio. Le operazioni di spoglio sono iniziate alle 14 e sono ancora in corso, diffuse le prime proiezioni sulle schede scrutinate, con una copertura del 43% dei seggi. Sono in tutto sei i candidati in corsa per la poltrona di Palazzo d'Orleans per succedere al governatore Nello Musumeci

Elezioni Sicilia 2022, i risultati: nelle proiezioni Schifani avanti

Secondo le prime proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, Renato Schifani, candidato del centrodestra, potrebbe diventare il prossimo governatore della Sicilia: è in testa con il 42,2%. Al secondo posto c'è Cateno De Luca, di Sicilia Vera, con il 22,6%. Seguono l'eurodeputata del Pd Caterina Chinnici, candidata del centrosinistra, col 17%, e Nuccio Di Paola, del M5s, con il 16,1%. I dati si riferiscono al momento solo a una copertura del 43%.

Elezioni regionali in Sicilia 2022, affluenza al 48,62%: lo spoglio per i risultati

Per le elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62% degli aventi diritto, cioè 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. Il dato sull'affluenza del 2022 è comunque superiore a quello di cinque anni fa, quando era stata del 46,75%, ma è un dato inferiore inferiore di 8,7 punti percentuali a quello registrato per le elezioni politiche, 57,35%. Dai dati definitivi delle 23 di ieri la provincia con l'affluenza più alta è Messina, al 53,4% (nel 2017 era al 51,75%); a seguire Catania col 52,24% (51,56%) e Palermo al 50,14% (46,4%). Questo il dato per le altre province: Siracusa 48,37% (47,56%), Trapani 48,12% (45,43%), Ragusa 47,08% (47,28%), Agrigento al 41,46% (39,63%), Caltanissetta 40,81% (39,83%) e infine Enna al 39,99% (37,68%).

Exit poll alle regionali in Sicilia: Schifani verso la vittoria

Anche secondo i primi exit poll, usciti ieri sera alle 23, il vincitore di questa tornata elettorale dovrebbe essere Renato Schifani, del centrodestra. Al secondo posto dovrebbe arrivare Cateno De Luca della coalizione "De Luca sindaco di Sicilia", quindi Caterina Chinnici, del Pd e della lista Centopassi, Nuccio Di Paola, del M5S, Gaetano Armao, candidato di Azione e Italia Viva, ed Eliana Esposito, candidata di ‘Siciliani liberi'. Per un posto a Sala d'Ercole, sede del Parlamento siciliano, si sono presentati in circa 900.