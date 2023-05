Affluenza elezioni comunali 2023, alle ore 12 è del 14%: più bassa rispetto all’ultima tornata Secondo i dati del Viminale l’affluenza alle 12 per le elezioni amministrative che si svolgono oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15, è stata poco sopra il 14%.

A cura di Annalisa Cangemi

Urne aperte oggi per le elezioni amministrative in quasi 800 comuni (oggi 595), tra cui un capoluogo di regione, Ancona, e 17 capoluoghi di provincia. Non ci sono grossi centri coinvolti in questa tornata elettorale, in cui sono chiamati a votare 6,3 milioni di elettori (4,5 oggi e domani) per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

È un test importante per la maggioranza di governo, a 8 mesi dalle elezioni politiche. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15. L'attenzione sarà catalizzata soprattutto dal voto in tredici città: Ancona, unica città capoluogo di regione, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza, tutti capoluoghi di provincia. Il turno primaverile delle elezioni comunali si completerà poi il 21 maggio con il voto previsto in Valle d'Aosta (1 Comune) e Trentino- Alto Adige (3 Comuni), e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 Comuni) e Sardegna (39 Comuni). In totale a maggio saranno eletti 766 sindaci e 10.150 consiglieri. Subito dopo la chiusura dei seggi, domani pomeriggio, inizierà lo spoglio delle schede.

Il primo dato sull'affluenza è arrivato alle ore 12. Poi sono previsti altri due aggiornamenti, alle 19 e a alle 23, alla chiusura del primo giorno di votazioni, e l'articolo verrà via via aggiornato con i dati completi sull'affluenza. La partecipazione al voto è un'incognita: alle amministrative di giugno ha votato infatti il 54% degli aventi diritto, il 5,4% in meno rispetto alla precedente tornata.

Il dato dell'affluenza alle ore 12 sul sito del Viminale

L'affluenza alle urne alle alle 12, secondo i dati del Viminale, è stata poco sopra il 14%, esattamente del 14,21% (dato che riguarda tutte le sezioni, 5.423). Alla stessa ora nella precedente tornata elettorale la percentuale di affluenza è stata poco sotto il 20% (19,34%). Ad Ancona, unico capoluogo al voto, l'affluenza rilevata alle 12 è stata del 12,12 (nella tornata precedente alla stessa ora l'affluenza era data al 18,02%).