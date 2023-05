Elezioni Brescia 2023, il fac simile della scheda elettorale: sfida a 4 per eleggere il sindaco Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio i cittadini di Brescia si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e la giunta comunale. A sfidarsi per il posto di primo cittadino sono Laura Castelletti, Fabio Rolfi, Alessandro Lucà e Alessandro Maccabelli. Qui il fac simile della scheda e le regole del voto.

Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio i cittadini di Brescia si recheranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e la giunta comunale. A sfidarsi per il posto di primo cittadino del capoluogo, città più importante al voto in questa tornata elettorale lombarda, sono quattro candidati.

Si tratta di Laura Castelletti, attuale vicesindaco (facente funzione di sindaco da quando Del Bono è diventato consigliere regionale), sostenuta dal centrosinistra; Alessandro Lucà per la coalizione di estrema sinistra (Unione Popolare e Partito Comunista Italiano) con il Movimento 5 Stelle; Alessandro Maccabelli, sostenuto dalla lista civica Maddalena; Fabio Rolfi per il centrodestra, già vicesindaco a Brescia ai tempi della giunta Paroli.

L'eventuale ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno ricevuto più preferenze (ma non hanno superato la soglia del 50 per cento delle votazioni) si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Il fac simile della scheda elettorale alle amministrative di Brescia 2023

Le liste a sostegno di Laura Castelletti sono 8: oltre al Partito Democratico e ad "Azione Italia Viva +Europa", ci sono le civiche Brescia 2030, Al Lavoro con Brescia, Brescia Attiva, Brescia Green, Brescia Capitale e Laura Castelletti Sindaco.

Le liste a sostegno di Fabio Rolfi sono 6: oltre alla Lega, fanno parte della coalizione Fratelli d’Italia, Forza Italia e tre civiche (Fabio Rolfi Sindaco, Brescia Davvero e Viva Brescia).

Tre le liste a sostegno di Alessandro Lucà (PCI Partito Comunista Italiano, Movimento 5 Stelle, Unione Popolare) e una a sostegno di Alessandro Mirabelli (lista civica Maddalena).

Elezioni Brescia 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le urne elettorali accoglieranno i cittadini di Brescia, muniti di documento di identità e tessera elettorale, dalle 7 alle 23 nel giorno di domenica 14 maggio, mentre lunedì 15 maggio si potrà votare dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno ricevuto più preferenze (ma non hanno superato la soglia del 50 per cento delle votazioni) si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, agli stessi orari (7-23 domenica, 7-15 lunedì).

Come si vota alle elezioni comunali di Brescia

Per dare il proprio voto a un candidato sindaco, si può tracciare sulla scheda elettorale un segno sul nome del candidato prescelto o sul simbolo di una lista a lui collegata (o su entrambi i simboli).

Per quanto riguarda i candidati consiglieri, al cittadino viene data la possibilità di esprimere fino a due preferenze: in questo caso dovrà essere rispettato il criterio dell’alternanza di genere, scrivendo sulla scheda obbligatoriamente i nomi di un uomo e di una donna.

Si potrà infine optare per il voto disgiunto, ovvero esprimere il proprio consenso per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista o un candidato consigliere a lui non collegato (che fa quindi parte di un’altra coalizione).