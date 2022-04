È morta Assunta Almirante, aveva da poco compiuto 100 anni È morta Assunta Almirante, vedova del fondatore del Movimento Sociale Italiano. Aveva da poco compiuto cento anni.

A cura di Tommaso Coluzzi

È morta questa mattina alle prime luci dell'alba a Roma Assunta Almirante, all'anagrafe Raffaella Stramandinoli, vedova di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. La donna, considerata la memoria storica della destra italiana, aveva compiuto la scorsa estate cento anni esatti. "Sto ricevendo tantissime dimostrazioni di affetto, le volevano tutti tanto bene. L'esempio che ci ha lasciato è la sua volontà incredibile, non si arrendeva di fronte a nulla", ha detto all'Adnkronos Giuliana de' Medici – figlia di Assunta e Giorgio Almirante, che però fu riconosciuta dall'allora marito della donna, il marchese Federico de' Medici e perciò porta il suo cognome – a proposito della scomparsa della madre.

La donna era rimasta un vero e proprio punto di riferimento per la destra italiana, anche dopo la morte del marito e leader storico nel 1988. Ha criticato alcuni passaggi di chi ha ereditato le redini della destra sociale, compreso il percorso politico di Gianfranco Fini, prima sponsorizzato e poi attaccato dopo la svolta di Fiuggi. Non ha appoggiato la creazione di Alleanza Nazionale e nel 2007 partecipò all'assemblea costituente de La Destra di Storace. "Donna Assunta Almirante ha segnato un'epoca della vita italiana. Generosa, prodiga di consigli, sincera, infaticabile custode della memoria di Giorgio Almirante, ha rappresentato nel tempo un punto di riferimento per tanti – ha commentato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri – Il suo affetto è stato un privilegio per molti di noi. La ricordo con affetto e con commozione". E ancora: "Addio a donna Assunta Almirante – ha twittato il deputato forzista ed ex ministro Gianfranco Rotondi – una delle donne più affascinanti e influenti di Roma. Voglio ricordarla con questa istantanea ,accanto a Silvio Berlusconi, nel giorno del mio cinquantesimo compleanno".

"Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante, cent’anni vissuti intensamente", ha twittato a stretto giro il leader della Lega, Matteo Salvini. "Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana – ha scritto su Facebook Giorgia Meloni – A nome mio e di Fratelli d'Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi".