Crosetto insulta gli utenti sui social: “Cretino, sfigato, non posso rilassarmi con il Burraco?” Il ministro Guido Crosetto litiga sui social con gli utenti che lo criticano, e volano insulti: “Ma vada a quel paese, cretino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha perso la pazienza, e se l'è presa con diversi utenti sui social, che lo avevano criticato per aver pubblicato un post sul suo profilo, in cui aveva condiviso i punteggi di una partita a Burraco. Il post in questione recitava: "I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici, giocando a Burraco. E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio".

Il ministro di Fratelli d'Italia è stato attaccato da diverse persone, che gli hanno rimproverato, in modo ironico e no, il momento ludico di spensieratezza: "Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita. Buon anno", si legge in un commento. Crosetto a quel punto ha reagito senza freni, ribattendo punto su punto: "La informo, coglione, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così".

E diversi utenti hanno notato la risposta sopra le righe del ministro: "Beh certo, che da un uomo di stato non mi aspetto che usi dei termini così volgari, anche di fronte a provocazioni………e dire che la reputo uno dei meno peggio…"

Alla discussione si è aggiunto quindi il commento pungente di un altro utente: "Con tutti i problemi che abbiamo in Italia …". E anche in questo caso Crosetto ha risposto per le rime: "Problemi di cui mi occupo sempre, stia tranquillo. Cosa faccio nel mio tempo libero, di sera, Hater di m…., sono fatti miei. Si faccia una vita propria".

Sentendosi sempre più accerchiato alla fine il ministro ha perso le staffe, utilizzando parole sempre più offensive e aggressive: "Ma vada a quel paese, cretino". Quindi un altro utente ha espresso la sua, valutando negativamente la foto del momento di svago del titolare della Difesa: "Questo post da liceale ma nessuno la obbliga a fare il ministro. Questa finta leggerezza inadeguata comunque al momento cambi media manager mi creda".

Crosetto ha replicato così: "Non è da liceale, ignorante, è da persona che si rilassa alle 11 di sera con gli amici. Da liceale sfigato e invidioso è la sua risposta: si faccia una vita e lasci stare quella degli altri".