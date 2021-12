Cosa pensano gli italiani del vaccino ai bambini: uno su due è favorevole, ancora molti gli indecisi Un sondaggio di Euromedia ha chiesto agli italiani cosa pensano del vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni: il 43,4% si è dichiarato favorevole, contro il 33,9% che si è detto invece contrario. Percentuali che cambiano molto a seconda del colore politico dell’intervistato.

A cura di Annalisa Girardi

La scorsa settimana è partita la campagna di vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Un tema, quello del vaccino anti Covid ai più piccoli, che continua a dividere l'opinione pubblica anche dopo il via libera delle Agenzie del farmaco, Ema e Aifa. Un sondaggio di Euromedia ha chiesto il parere sulla vaccinazione al di sotto dei 12 anni e ha indagato le differenze di opinioni tra i vari colori politici nell'elettorato. Vediamo che cosa è emerso.

Il 43,4% si è dichiarato favorevole alla vaccinazione per i bambini, contro il 33,9% che si è detto invece contrario. Sono percentuali che variano molto tra i diversi colori politici. Ad esempio, se tra gli elettori del Partito democratico il 66,5% si dice a favore, questa quota crolla al 34% tra quelli di Fratelli d'Italia e al 30,2% tra quelli del Movimento Cinque Stelle. Tra quelli della Lega è appena più elevata, al 46,4%. Nell'area di Forza Italia si arriva al 49,9%. Altissima la percentuale di favorevoli tra gli elettori di Articolo 1 – Sinistra italiana, che arriva all'82,7%.

Allo stesso modo, tra i contrari le percentuali variano molto. Sono più alte tra gli elettori del centrodestra che tra quelli del centrosinistra: negli ambienti di Fratelli d'Italia si arriva al 50,6%, mentre tra quelli del Partito democratico sono appena il 3,2%. Molto elevata la quota di contrari anche tra gli elettori del Movimento Cinque Stelle, al 45,1%.

In generale, il 48,7% degli intervistati ha detto che vaccinerà i propri figli contro il coronavirus, contro il 30,6% che non ha intenzione di farlo. C'è poi un 20,7% che afferma di essere ancora indeciso. Il 52,1%, poi, afferma di essere favorevole alla vaccinazione obbligatoria dai 12 anni in su, mentre il 35% si dice contrario.