Congedo parentale fino a 14 anni, chi può fare domanda nel 2026 e chi no: la circolare Inps

Da quest’anno il congedo parentale si può richiedere fino a quando il figlio non ha compiuto 14 anni. Ma questa possibilità spetta solo ai dipendenti, non a lavoratrici e lavoratori autonomi. L’Inps ha diffuso una circolare con le indicazioni per fare domanda.

Dal 2026 i genitori possono chiedere di usufruire del congedo parentale fino a quando i loro figli compiono quattordici anni, invece di dodici. È una delle novità inserite nell'ultima legge di bilancio, e riguarda solo chi ha un lavoro da dipendente. Non cambia nulla, dunque, per gli autonomi.

L'Inps lo ha specificato con un'apposita circolare che chiarisce anche la procedura per fare domanda. In caso di nascite, "il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre". La stessa logica si applica anche in caso di adozione, affido o collocamento: il congedo può essere ottenuto "entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore", ma comunque entro il compimento dei diciott'anni.

I limiti di durata restano gli stessi: dieci mesi complessivi – allungabili a undici se il padre ne usa almeno tre. La paga è pari all'80% dello stipendio per i primi tre mesi mentre scende al 30% nel periodo successivo.

Chi può ottenere il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio nel 2026

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti che hanno figli con meno di quattordici anni (o che sono entrati in famiglia da meno di quattordici anni) possono approfittare del congedo parentale. Come detto, questa novità riguarda solo i genitori che hanno un contratto dipendente.

L'Inps specifica che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata – ad esempio co.co.co. e liberi professionisti che non hanno una cassa di riferimento – il limite resta fissato a dodici anni. Solo fino a quel momento si può richiedere il congedo parentale.

Invece, per i genitori che sono lavoratori autonomi il limite è molto più stretto, e non cambia rispetto agli anni scorsi. Il periodo di congedo va sfruttato entro il primo anno di vita del figlio – o il primo anno di ingresso in famiglia nel caso di adozione – altrimenti scade.

Come fare domanda all'Inps

La procedura per la domanda all'Inps è stata aggiornata, e ora segue i nuovi requisiti: "I genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali", ha specificato l'Istituto. La si può trovare andando alla pagina dedicata sul sito dell'Inps. È necessario fare l'accesso con Spid o Carta d'identità elettronica. Dopo aver fatto l'accesso basta compilare la richiesta inserendo le informazioni necessarie.

Una specifica: la procedura è stata aggiornata solo l'8 gennaio. Perciò, chi ha provato a fare preventivamente domanda di indennità di congedo parentale nella prima settimana dell'anno con le nuove regole non ha potuto farlo. Potrà recuperare successivamente, presentando una richiesta retroattiva per i periodi passati. L'Inps ha dato istruzione ai suoi uffici territoriali di tenere conto della "oggettiva impossibilità" di fare domanda nei giorni dall'1 all'8 gennaio.