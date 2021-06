Nell'ultima settimana sono arrivati in Italia altre 4.346.582 dosi di vaccini anti-Covid, con una media nazionale di somministrazioni rispetto alle consegne di oltre il 91%. Negli ultimi sette giorni la media quotidiana è di circa mezzo milione di fiale inoculate al giorno, per la precisione 491.845. Ieri ne sono state somministrate 550 mila. Sono i dati del report settimanale del governo sull'andamento della campagna vaccinale contro il coronavirus, che hanno fotografato le dosi consegnate e quelle inoculate negli ultimi sette giorni in Italia. Vediamo che cosa è emerso.

Insomma, la campagna vaccinale procede speditamente anche questa settimana (considerando anche la presenza di un festivo in più) e le percentuali di popolazione vaccinata crescono sempre di più. Come riporta il report settimanale del governo sull'andamento del piano di immunizzazione, le categorie più a rischio sono state ormai quasi completamente protette. Ecco i numeri che tra le parentesi sottolineano la crescita rispetto alla settimana precedente:

Prime somministrazioni

60 – 69: 72,61% (+10,5)

70 – 79: 83,52% (+1,75)

Over 80: 90,96% (+0,6)

Vaccinati

60 – 69: 28,81% (+10,2)

70 – 79: 36,14% (+3,8)

Over 80: 82,58% (+1,2)

Ad oggi, venerdì 4 giugno, sono state somministrate in totale 36.804.386 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone completamente vaccinate, che hanno cioè ricevuto sia la prima dose che il richiamo sono 12.676.688. Come abbiamo detto la media di dosi inoculate, rispetto a quelle consegnate e quindi disponibili, è del 91,7% a livello nazionale, con alcune differenze a livello regionale. Risultano somministrate 214.499 di vaccino Johnson & Johnson, 266.496 di AstraZeneca, 292.840 di Moderna e 1.475.496 di Pfizer BioNTech.

A quanto riporta l'Agenas, l'Italia sarebbe al sesto posto tra i Paesi dell'Unione europea per numero di somministrazioni ogni 100 abitanti. La percentuale italiana, per la precisione, sarebbe di 61,02%, superiore a quella registrata sia dalla Francia che dalla Spagna. In termini di cittadini interamente vaccinati, invece, l'Italia si colloca al secondo posto in Ue, seconda solo alla Germania.