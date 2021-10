Cinque migranti bloccati nella neve salvati nella notte: erano diretti in Francia Un gruppo di migranti è stato soccorso nella notte in Alta Val di Susa, nei pressi di Bardonecchia: cinque persone, che erano dirette in Francia, erano rimaste bloccate a quota 2mila metri. Le persone sono state poi raggiunte e portate in salvo dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese.

A cura di Annalisa Cangemi

Una tragedia sfiorata quella che si è verificata ieri notte, quando un gruppo di migranti è rimasto bloccato nella neve all'addiaccio, intorno a quota 2000 metri lungo il sentiero che conduce al Colle del Frejus, in Alta Val di Susa, nel torinese, nei pressi di Bardonecchia.

Le persone in pericolo erano cinque, e sono state raggiunte dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese. L'allarme è scattato intorno alle 3 di questa mattina, ma i migranti non erano in grado di comunicare precisamente dove si trovassero. In un primo momento i tecnici in contatto con loro non riuscivano a localizzarli per capire in quale punto fossero ed organizzare l'intervento per portarli in salvo. I continui contatti telefonici con i dispersi hanno poi permesso di capire che si trovavano nei pressi di una caserma abbandonata; i soccorritori hanno detto loro di rifugiarsi all'interno della struttura, dove si trova il ricovero estivo di un alpeggio.

Una squadra, composta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco è partita a piedi a piedi, e dopo aver camminato per circa un'ora ha raggiunto il gruppo. Arrivati sul posto i tecnici hanno verificato le condizioni dei migranti: uno di loro era in leggera ipotermia. Grazie ad alcuni generi di conforto e ad alcuni capi di abbigliamento portati dalla squadra dei soccorritori i migranti sono riusciti a scendere a valle a piedi fino alla strada carrozzabile dove sono stati presi in carico dalle autorità intorno alle 7 di questa mattina. Tutti i migranti del gruppo stanno bene, non hanno riportato ferite: erano diretti in Francia, e la loro intenzione era quella di passare dalle montagne della Val Susa.