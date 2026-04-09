Segue il navigatore e si perde su una strada di campagna bloccata da una frana: salvata da Protezione Civile

Una donna, partita da Lanciano e diretta a Bari, è rimasta bloccata con l’auto in Molise, dopo essere stata indirizzata dal navigatore su una strada di campagna interrotta da una frana. Rintracciata e soccorsa da Volontari della Protezione Civile.

Immagine di repertorio.

Ha seguito il navigatore satellitare ed è stata ‘tradita' dallo strumento che l'ha portata su una strada sperduta nelle campagne di Frosolone (Isernia) interrotta a causa delle recenti frane, dove è rimasta bloccata con la propria auto.

La protagonista della disavventura, avvenuta ieri, mercoledì 8 aprile, e fortunatamente conclusasi con un lieto fine, è una donna partita da Lanciano e diretta a Bari.

Come è stato ricostruito sui quotidiani locali, la signora è stata costretta a modificare il proprio percorso a causa delle recenti frane che hanno interessato il Molise e che hanno anche portato all'interruzione di alcuni tratti della autostrada A14, in particolare nella zona di San Salvo, Termoli e Petacciato.

Leggi anche Frana di Petacciato in Molise: le immagini sulla strada

Seguendo le deviazioni in direzione Vasto e poi verso l’interno lungo l’asse Isernia-Campobasso, la donna è stata, come anticipato, ‘tradita' dal navigatore satellitare che l’ha indirizzata su una strada di campagna, risultata poi interrotta proprio da una frana.

La situazione ha scosso la donna che, trovandosi improvvisamente in una zona sperduta e sconosciuta, ha immediatamente contattato il marito. L'uomo, dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, si è recato da Lanciano a Frosolone.

Mentre era impegnato nelle ricerche della consorte, ha incontrato casualmente alcuni volontari della locale Protezione Civile che stavano svolgendo i consueti turni di monitoraggio del territorio, proprio a causa dei recenti smottamenti.

Insieme a lui, si sono subito attivati, coordinandosi con altri membri del gruppo e controllando diverse zone fino al momento in cui la donna è stata individuata e messa in sicurezza.

Se ci si trova in una zona isolata con l’auto, il consiglio è sempre quello di mantenere la calma e pensare alla sicurezza. Se possibile, chiamare subito i soccorsi, cercando di fornire quanti più dettagli possibili sulla propria posizione.

In genere è meglio restare vicino al veicolo, più facile da individuare, e risparmiare risorse, come la carica della batteria del telefono e il carburante.