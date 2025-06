Chi è il docente campano autore del post di minacce alla figlia di Meloni: nel suo account attacchi al governo

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

È un docente campano, docente di tedesco di una scuola superiore della provincia di Napoli, l'autore del post di minacce alla figlia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Ginevra. Nel messaggio, che ha ricevuto una condanna unanime da tutti gli schieramenti politici, si tira in ballo la bambina di 7 anni, augurandole di fare la fine di Martina Carbonaro, la ragazza 14enne uccisa dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci.

Il post, in bianco su sfondo rosso, diffuso ieri dal capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, e recita: "Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola". È un dipendente del Miur l'autore, secondo quanto emerso dalle verifiche del ministero.

Ora c'è un nome e un cognome. Secondo quanto emerso si tratterebbe di Stefano Addeo, classe 1960. La polizia postale è già intervenuta e a breve arriverà anche la segnalazione alla magistratura. Bisognerà accertare se il profilo sia gestito direttamente dal docente o da un’altra persona.

Nel suo account, oltre a foto che testimoniano il suo amore per i cani e i gatti, ci sono anche diversi attacchi anche di tipo politico al governo e contro Israele. Meloni è uno dei suoi bersagli, a cui affibbia anche epiteti offensivi, come "nana" e "Carciofara". Ma ci sono anche attacchi ad Augusta Montaruli, a cui viene detto "sguardrina" e ai giornalisti, insultati perché non capirebbero nulla del caso Garlasco: "Giornalisti di 4 ordine continuate a parlare di Garlasco. Il ragazzo è inquietante anche se gli ridate libertà", scrive sempre in lettera bianche su sfondo rosso. Seguono altri post contro Netanyahu, in cui se la prende con la "me***a" di Tajani che non mette fine "al massacro di civili a Gaza".

In un post del 25 maggio, augurava già ai figli di Tajani, Salvini e Meloni la stessa sorte dei dei bambini di Gaza, condividendo una card in cui si vedono i tre membri del governo stringere la mano a Netanyahu, con la scritta: "#Complici e loro se la ridono. Vergognatevi Maledetti", e poi il commento "Ai vostri figli la stessa sorte". E a chi lo invita a lasciar stare i bambini, dandogli del "vile" risponde: "E tu più di me che attacchi con la stessa moneta".

Dopo i primi accertamenti effettuati, il ministro dell'Istruzione Valditara ha diffuso una nota ieri pomeriggio, portando l'attenzione sulla responsabilità del ruolo degli insegnanti: La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo", scrive Valditara. Ecco perché, dice ancora, "proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata". Pertanto il ministero attraverso gli organi competenti "sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola".