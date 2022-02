Caos M5s, Grillo incontra Di Maio: “Se Conte resta leader? Cerchiamo soluzione migliore per tutti” Il Garante del M5s Beppe Grillo è a Roma per incontrare Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L’avvocato dell’ex comico: “Se Conte resta leader? Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca”.

A cura di Annalisa Cangemi

Beppe Grillo è arrivato a Roma per cercare di sciogliere l'intricata matassa che avvolge il Movimento Cinque Stelle, da quando un'ordinanza del Tribunale di Napoli ha sospeso la nomina del leader Giuseppe Conte, eletto la scorsa estate.

Il Garante sta incontrando i vertici pentastellati per trovare le soluzioni più adeguate, per assicurare una guida al Movimento. Da poco si è concluso un lungo incontro tra Grillo e il ministro Luigi Di Maio. Al termine del faccia a faccia, durato oltre un'ora, Di Maio non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Oltre al titolare della Farnesina all'incontro hanno presenziato anche l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i capigruppo pentastellati di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone.

In serata il guru del Movimento dovrebbe incontrare anche l'ex premier Conte per decidere presumibilmente se andrà fatta una nuova votazione, includendo questa volta anche gli iscritti al M5S da meno di sei mesi, gli stessi che sono stati esclusi dal voto, circostanza che ha impedito il raggiungimento del quorum, necessario in base alle regole del vecchio statuto, che richiedeva appunto la partecipazione della maggioranza degli iscritti.

Secondo quanto si apprende la riunione con Conte sarà prettamente tecnico, con il pool di legali che segue Grillo e la squadra di esperti che affiancano Giuseppe Conte. Al momento non è stata ancora chiusa la trattativa interna sulla linea da seguire per uscire dall'impasse dopo che i giudici di Napoli hanno sospeso le delibere del 3 e del 5 agosto 2021, quelle appunti che hanno modificato lo statuto del partito e proposto l’elezione a presidente di Conte, azzerando di fatto i vertici del Movimento.

Una soluzione insomma ancora non c'è, anche se l'avvocato di Beppe Grillo, Andrea Ciannavei, sembra aver chiarito un punto, a proposito del ruolo dell'ex presidente dell'avvocato di Volturara Appula: "Se Conte resta leader? Non ci sono punti di vista differenti, si rema nella stessa barca per cercare di trovare la soluzione migliore per tutti", ha detto a Fanpage.it lasciando l'Hotel dove alloggia il Garante del Movimento. Secondo il legale non ci serebbero però divisioni interne: "M5S spaccato? No, assolutamente".

Per il momento nessuno si espone, come ha chiesto del resto lo stesso Grillo all'indomani dell'ordinanza. In un post su Facebook ha invitato tutti a "rimanere in silenzio" e a non "assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire", aggiungendo che la situazione "è molto complicata". In questa chiave può essere letto l'annullamento dell'intervista a Porta a Porta che Conte avrebbe avuto martedì sera, e che proprio dopo il post di Grillo è stata cancellata.

Come il M5s può uscire dall'impasse: le soluzioni sul tavolo

Fino ad ora c'è una sola certezza: i giudici del Tribunale di Napoli, rispondendo al ricorso presentato da alcuni attivisti a ottobre hanno sospeso la nomina del capo politico Giuseppe Conte. Le strade che si aprono però ora sono tante e non è chiara ancora la direzione. Una delle ipotesi è quella di nominare un nuovo comitato di garanzia che possa indire una votazione sul nuovo statuto di Conte.

Oppure si potrebbe ritornare all'elezione del Comitato direttivo a cinque, come era stato deciso durante gli Stati generali, e solo allora potrebbe esserci una consultazione sulle regole che consentirebbero di nuovo a Conte di candidarsi alla guida del M5s. Non è esclusa la creazione di un nuovo soggetto politico, anche se questa possibilità al momento è molto remota, perché si porrebbe il tema del simbolo del M5s, che sicuramente un nuovo partito non potrebbe utilizzare.