Sospesa la nomina di Conte a leader del M5s, Grillo: “Situazione complicata, sentenze si rispettano” Dopo l’azzeramento delle nomine dei vertici del M5s, deciso dal Tribunale di Napoli, arriva il commento di Beppe Grillo: “Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata”. E annuncia un incontro con Conte.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Garante del M5s Beppe Grillo interviene con un post su Facebook sulla vicenda della sospensione in via cautelare dei vertici del Movimento, decisa ieri dal Tribunale di Napoli, e annuncia un colloquio con Giuseppe Conte, per capire quali dovranno essere le prossime mosse. L'ordinanza dei giudici di Napoli di fatto ha riportato indietro le lancette dell'orologio di qualche mese, con l'azzeramento delle ultime nomine – compresa quindi quella dell'ex premier Conte – e il ritorno alla vecchia struttura, che prevedeva un comitato direttivo composto da 5 membri.

La decisione quindi ha fatto decadere la carica di Conte, a partire da un ricorso depositato lo scorso ottobre da alcuni iscritti, Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, supportati da centinaia di attivisti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali. Si attendeva un commento da parte del Garante del M5s, che dopo la notizia dell'ordinanza non si era ancora espresso pubblicamente. "A seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Napoli VII Sezione Civile in data odierna che ha sospeso, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere impugnate del MoVimento 5 Stelle del 3 agosto 2021 di modifica dello statuto e del 5 agosto 2021 di nomina del Presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata. In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte. Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire", ha scritto sul suo profilo Facebook.

Oggi l'ex reggente del M5s Vito Crimi ha ribadito chela leadership di Giuseppe Conte non è in discussione, ma ha anche aggiunto di essere pronto a dare una mano in questo complicato frangente: "Io mi sono messo a disposizione. Se serve il mio supporto in quanto reggente all'epoca dei fatti io ci sono, se invece tocca a Grillo, lo farà". E lo stesso Giuseppe Conte ieri sera ha ribadito di non avere alcuna intenzione di farsi da parte: "A questa sospensione noi risponderemo con un bagno di democrazia, tanto più che erano già in programma alcune modifiche allo Statuto”.