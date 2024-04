Elezioni Bari, Conte attacca Schlein: “Da Pd reazione scomposta, nessuno manchi di rispetto al M5s”

video suggerito

A cura di Luca Pons

"Mi dispiace di questa reazione ma noi non accettiamo mancanze di rispetto, nessuno può permettersi di dire che il Movimento 5 stelle è sleale". Così Giuseppe Conte ha commentato la dura risposta del Pd, dopo la decisione del M5s di sospendere le elezioni primarie per le comunali di Bari. Le primarie avrebbero dovuto svolgersi domenica, ma dopo un nuovo sviluppo nelle indagini sul voto di scambio nella Regione (che ha portato alle dimissioni di un'assessora regionale dem, indagata) i pentastellati hanno fatto un passo indietro. La reazione del Pd è stata dura, con accuse di una scelta "incomprensibile" venute direttamente dal Nazareno di Elly Schlein.

Davanti ai cronisti, dopo il suo intervento proprio a Bari – dove stasera parlerà anche Schlein – Conte ha respinto le critiche: "Avevo avvertito la segretaria Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo, e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie. È successo, purtroppo, peraltro con un'inchiesta che ha come oggetto il voto di scambio". A Bari, ha ricordato Conte, finora il M5s è stato all'opposizione: "Abbiamo accettato di fare un percorso comune ma su determinati presupposti. Ma ora la situazione è oggettivamente grave".

Il candidato sostento dal Pd sarà Vito Leccese, capo di gabinetto della giunta uscente. Il M5s invece appoggia Michele Laforgia e non intende cambiare linea. I due avrebbero dovuto sfidarsi alle primarie di domenica, che non si terranno: "Laforgia non è indicato da noi, è stato candidato da una realtà civica associativa dopo un percorso nei mesi scorsi. È un candidato autorevole, serio, segno di rinnovamento rispetto alla giunta uscente, ha tutte le caratteristiche per rimanere in gara e anzi, rafforza la sua candidatura". Il leader M5s ha aggiunto: "Laforgia è stato candidato da una realtà civica associativa dopo un percorso nei mesi scorsi. Ho chiesto al Pd: ditemi una ragione per cui una persona autorevole, competente e apprezzata non possa essere candidata. Non mi è stata detta nessuna ragione, per noi rimane il nostro candidato sindaco".

La rottura definitiva è a un passo, e "se il Pd non ci vuole, ce ne faremo una ragione. Ma noi vogliamo mantenere uno spirito unitario, quindi invito il Pd a non reagire in modo scomposto". Conte ha anche detto di aver preannunciato la decisione sulle primarie a Schlein, in privato: "Ho avuto una lunga conversazione con lei prima di parlare alla stampa. Il Nazareno ha fatto uscire che non ci fossimo sentiti: fesserie".