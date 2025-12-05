Bonus psicologo 2025, pubblicate le graduatorie definitive dell’Inps: cosa devono fare ora i beneficiari

Le graduatorie definitive del bonus psicologo 2025 sono online: i beneficiari possono ora consultare l’importo assegnato e il codice univoco. Entro 60 giorni va effettuata la prima seduta, pena la perdita del contributo.

L'INPS ha finalmente pubblicato le graduatorie definitive per il bonus psicologo 2025, dando così risposta a tante persone che aspettavano questo aiuto per coprire le spese della psicoterapia. Con l'uscita delle graduatorie, i beneficiari possono ora verificare se sono stati ammessi al contributo, l'importo a loro assegnato e le modalità di utilizzo. A partire da oggi, infatti, chi è stato selezionato può iniziare a prenotare le sedute, ma è importante rispettare i tempi e le scadenze stabiliti, per non perdere il diritto al bonus; questo rappresenta un passo significativo, non solo perché permette di accedere più facilmente alle cure psicologiche, ma anche come segnale positivo del fatto che la salute mentale sta finalmente ricevendo l'attenzione che merita, con risposte pubbliche concrete e accessibili.

Dove consultare l'elenco dei beneficiari del bonus psicologo 2025

Per verificare se si è stati ammessi al bonus psicologo 2025 e consultare l'elenco dei beneficiari, è necessario accedere al sito ufficiale dell'INPS (www.inps.it). Una volta effettuato l'accesso all'area personale con SPID, CIE o CNS, si troverà l'esito della domanda e, se la richiesta è stata accolta, il codice univoco assegnato. Questo codice è fondamentale per utilizzare il bonus e prenotare le sedute.

Come sono state formate le graduatorie

L'INPS ha confermato di aver terminato l'istruttoria e predisposto l'elenco definitivo dei beneficiari. La procedura ha seguito tre criteri essenziali:

Valore ISEE : priorità a chi presenta l'indicatore economico più basso.

: priorità a chi presenta l'indicatore economico più basso. Ordine cronologico di presentazione della domanda : conta solo in caso di ISEE identico.

: conta solo in caso di ISEE identico. Risorse disponibili: il bonus è stato assegnato fino all’esaurimento dei fondi.

Il Ministero della Salute ha deciso di unire i fondi delle annualità 2024 e 2025 in un unico budget da 21,5 milioni di euro per il 2025. Questo ha permesso di includere un numero maggiore di richiedenti, ma senza aprire una nuova graduatoria per il 2024.

Chi è rimasto fuori dal bonus psicologo e perché

Sono state escluse:

Le domande presentate dopo la scadenza del 14 novembre 2025.

del 14 novembre 2025. Le richieste senza ISEE valido .

. Le domande con ISEE irregolare che non sono state corrette entro i 15 giorni concessi.

Le esclusioni più frequenti sono legate a errori o omissioni nell'ISEE non sanati in tempo.

Come verificare se la domanda è stata accolta

Per controllare la propria posizione in graduatoria occorre:

Accedere al sito INPS .

. Cercare il servizio: "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo".

Entrare con SPID, CIE, CNS o eIDAS .

. Aprire la sezione "Ricevute e provvedimenti".

Se la domanda è stata accolta, il sistema mostrerà:

L'importo assegnato .

. Un codice univoco da fornire al proprio psicoterapeuta.

Questo codice è l'elemento chiave che permette di attivare concretamente il bonus.

Cosa fare se si è tra i beneficiari

Se si è tra i beneficiari del bonus psicologo, è importante seguire alcune fasi fondamentali:

Prenotare la prima seduta entro 60 giorni dalla comunicazione dell'INPS.

entro dalla comunicazione dell'INPS. Se non si rispetta questo termine, si perde il diritto al bonus e l'INPS procederà con lo scorrimento della graduatoria .

. Si ha tempo 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive per utilizzare l’intero importo del bonus.

Il bonus non viene versato direttamente al beneficiario, ma pagato direttamente allo psicoterapeuta, che deve essere iscritto all'albo e aderente alla piattaforma INPS. Ogni seduta confermata dal professionista farà scendere automaticamente l'importo disponibile dal totale assegnato.

Importi: quanto spetta a seconda dell'ISEE

L'importo massimo non è uguale per tutti. Rimane fisso il valore di 50 euro a seduta, ma il tetto complessivo cambia in base alla fascia ISEE:

ISEE inferiore a 15mila euro → fino a 1.500 euro

ISEE tra 15mila e 30mila euro → fino a 1.000 euro

ISEE tra 30mila e 50mila euro → fino a 500 euro

Il codice univoco contiene già il totale riconosciuto, che si riduce automaticamente ogni volta che lo psicoterapeuta conferma una seduta.