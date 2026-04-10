Dichiarazione precompilata 2026: perché il quadro compensi e ritenute è vuoto per le partite Iva

La dichiarazione precompilata arriva anche per autonomi e professionisti, ma senza le informazioni chiave. Tra certificazioni tardive e sistemi non allineati, il rischio è trasformare la semplificazione promessa in un nuovo carico di lavoro. Cosa è successo e cosa fare ora.

L'estensione della dichiarazione precompilata alle partite Iva avrebbe dovuto segnare un cambio di passo nel rapporto tra fisco e contribuenti, portando anche nel lavoro autonomo un "livello di automatismo" simile a quello già sperimentato per dipendenti e pensionati. Alla prova dei fatti, però, l'esordio è molto più incerto: il sistema si presenta infatti incompleto proprio nei suoi elementi essenziali, restituendo ai professionisti una dichiarazione che esiste formalmente ma che, in realtà, nei punti chiave, è vuota. Il problema viene fuori già al primo accesso: la struttura c'è, ma manca una parte significativa delle informazioni su compensi percepiti e ritenute subite. Non è un errore né un'anomalia isolata, ma l'effetto diretto di un meccanismo che, così com'è, non riesce a sincronizzare i tempi di raccolta dei dati con quelli della loro messa a disposizione.

Il punto starebbe nelle scadenze: le certificazioni uniche di dipendenti e pensionati devono essere trasmesse entro il 16 marzo, ed è questo flusso anticipato che consente ai modelli 730 di essere già completi in primavera. Per il lavoro autonomo, invece, il calendario segue un'altra logica: i committenti hanno tempo fino al 30 aprile per inviare le CU. Di conseguenza, quando la precompilata viene resa disponibile (cioè tra aprile e le prime settimane di consultazione) una parte rilevante dei dati non è ancora arrivata all'Agenzia delle Entrate.

È qui che si genera il cortocircuito: la dichiarazione viene pubblicata prima di essere realmente completa. E così, proprio nella sezione più importante per le partite Iva, quella dedicata a compensi e ritenute, il sistema restituisce un vuoto che il contribuente sarà chiamato a colmare in un secondo momento, spesso intervenendo manualmente.

Il doppio binario dei forfettari

Per chi opera in regime forfettario, l'integrazione con la fatturazione elettronica consente almeno in parte di colmare queste lacune, perché i dati delle fatture transitano già nei sistemi dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, una porzione del reddito viene ricostruita automaticamente, offrendo così un'esperienza sostanzialmente più lineare rispetto ad altri contribuenti. Questo equilibrio, però, si rompe facilmente quando il profilo fiscale diventa più articolato. Basta affiancare infatti all'attività principale altre tipologie di reddito (compensi occasionali, diritti d'autore o prestazioni fuori dal regime) perché la dichiarazione torni a dipendere dalle comunicazioni dei committenti. A quel punto, il contribuente si trova con una situazione spezzata: una parte dei dati già disponibile, l'altra ancora assente.

Più lavoro, più costi, più rischi

Quella che doveva essere una semplificazione rischia insomma così di tradursi in un passaggio intermedio che non elimina il lavoro, ma, piuttosto, lo sposta. Commercialisti e Caf si trovano a gestire dichiarazioni incomplete, da integrare e verificare manualmente, con un aumento evidente dei tempi e della complessità operativa. Questo surplus di attività ha un riflesso diretto anche sui contribuenti, perché spesso si traduce in costi più elevati per l'assistenza fiscale. Non solo: la necessità di inserire manualmente dati mancanti espone a un rischio ben più maggiore di errori, con possibili conseguenze in termini di controlli e sanzioni, soprattutto nei casi più complessi o frammentati.

Come muoversi senza errori

In questo contesto, l'atteggiamento più prudente da tenere è quindi quello di non considerare la precompilata come un documento definitivo, almeno nelle prime settimane di disponibilità. Chi ha percepito compensi soggetti a ritenuta deve ora verificare che i committenti abbiano effettivamente trasmesso le certificazioni, senza dare nulla per scontato. Quando i dati non risultano presenti, diventa necessario recuperarli autonomamente, accedendo al proprio cassetto fiscale o affidandosi a un intermediario. È lì che, anche se in ritardo, finiscono per confluire le informazioni mancanti, che dovranno poi essere riportate correttamente nella dichiarazione.

Attenzione ai redditi "misti"

La situazione si complica ancora per chi combina redditi di natura diversa, come lavoro dipendente e attività autonoma. In questi casi, è possibile che una parte della dichiarazione risulti infatti completa mentre un'altra resti parziale, creando così l'illusione di poter chiudere la pratica in anticipo.

È una scorciatoia rischiosa: procedere senza attendere tutti i dati significa esporsi alla necessità di correzioni successive, con ulteriori passaggi burocratici e margini di errore. In una fase ancora di transizione come questa, la gestione più efficace resta quella attendista e consapevole, in cui la precompilata viene utilizzata come base di partenza, ma non come punto di arrivo.