Bonus Psicologo 2024, i fondi salgono a 10 milioni: fino a quando si può fare domanda e come Intesa della Conferenza delle Regioni al bonus per le sessioni di psicoterapia: ok ai 5 milioni di euro aggiuntivi per il bonus psicologo varati a fine 2023. Ecco come fare domanda per il contributo per le sedute di psicoterapia. La scadenza per inoltrare le richieste sul sito Inps è il 31 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

La Conferenza Stato Regioni nella seduta di ieri ha raggiunto l'intesa sulla proposta di riparto dei 5 milioni di euro aggiuntivi per il bonus psicologo varati a fine 2023 con il decreto Anticipi. Si tratta di un incremento che si va ad aggiungere ai 5 milioni già ripartiti nel mese di novembre 2023, sulla base della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto 2022 tra tutte le Regioni e le Province autonome, arrivando così ad un ammontare complessivo per l’anno 2023 di 10 milioni.

La misura, ha fatto sapere la Conferenza delle Regioni, è un "importante supporto ai cittadini, iniziata come misura post-Covid, rifinanziata con la legge di Bilancio 2023 e integrata con il dl 145 del 2023, recante ‘Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili'". Il sostegno alle famiglie italiane che necessitano di assistenza psicologica sarà fruibile nell’anno in corso per un ammontare massimo di 1.500 euro per beneficiario con Isee non superiore a 50.000 euro. C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per fare domanda sul sito dell'Inps.

Come funziona il bonus psicologo 2024: i requisiti per ottenerlo

Il bonus psicologo, una tantum, è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, e viene erogato fino al raggiungimento dell'importo massimo di 1500 euro in base a dei limiti Isee. I requisiti che bisogna avere al momento di presentazione della domanda sono due: essere cittadini residenti in Italia, e possedere un valore Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50mila euro.

La tabella degli importi per il bonus psicologo

I beneficiari con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelli con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) riceveranno un contributo massimo di 1.000 euro; coloro che hanno un Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) otterranno un beneficio massimo di 500 euro.

Come fare domanda e quando arriva il contributo

La domanda per ottenere il bonus psicologo va compilata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia' attraverso una delle seguenti modalità:

portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile sul sito www.inps.it direttamente dal cittadino tramite Spid di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie) 3.0 o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns) dalla sezione ‘Prestazioni e servizi' > ‘Servizi' > ‘Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche';

Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)".

Per inoltrare la domanda è necessario possedere delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato in modo prioritario alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda.