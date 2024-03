Bonus psicologo 2024, come ottenere fino a 1500 euro e quando partono le domande: i requisiti Isee Il bonus psicologo 2024 vale dai 500 ai 1.500 euro a seconda dell’Isee, che deve comunque essere sotto i 50mila euro: le domande apriranno il 18 marzo e sarà possibile fare richiesta fino al 31 maggio. L’Inps stilerà poi una graduatoria, tenendo conto sia dell’Isee sia del momento in cui si è fatto domanda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Lunedì 18 marzo 2024 si aprono le domande per ottenere il bonus psicologo, il contributo Inps per pagare le sessioni di psicoterapia. L'agevolazione, relativa all'anno 2023, prende il via dopo una lunga attesa dovuta ai ritardi del governo nell'approvare i decreti necessari. L'importo del bonus può andare fino a 1.500 euro, e dipende dalla fascia Isee del beneficiario, che dovrà comunque essere al di sotto dei 50mila euro. I fondi a disposizione sono 5 milioni di euro. La richiesta si può effettuare online sul sito dell'Inps.

Chi può ottenere il bonus

Il bonus psicologo per le sedute relative al 2023 può essere richiesto da tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 50mila euro e sono residenti in Italia. Non ci sono altre restrizioni, quindi la richiesta può essere effettuata da chiunque rispetti questi due requisiti. Nel compilare le graduatorie per stabilire i beneficiari, poi, l'Inps terrà conto soprattutto del livello di Isee, e solo in caso di parità si premierà chi ha presentato la domanda. La rapidità durante il click day quindi sarà importante, ma il criterio più importante per la valutazione resta comunque l'Isee.

Quanto vale il bonus psicologo 2024

L'importo del bonus psicologo dipende dal livello di Isee. Infatti, sono previste tre fasce. Per chi presenta un Isee fino a 15mila euro, l'importo può andare fino a 1.500 euro. Per chi ha un Isee tra 15mila e 30mila euro si può arrivare a mille euro di bonus, e infine per gli Isee tra i 30mila e i 50mila euro si scende a 500 euro di bonus. In ogni caso, l'importo esatto dipende dal numero di sedute effettuate: infatti, sarà erogato un massimo di 50 euro per ogni seduta, a prescindere dall'Isee.

Come e quando fare domanda

Si potrà fare domanda dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Il bonus sarà erogato fino a esaurimento fondi – 5 milioni di euro in tutto – e sarà l'Inps a occuparsi di stilare una graduatoria. A giugno, quando tutte le domande saranno state presentate, sarà messo al primo posto chi ha un Isee più basso. Ci sarà una graduatoria distinta per ogni Regione. In caso di parità di Isee, poi, avrà la precedenza chi ha fatto prima la richiesta.

La domanda si potrà presentare dal sito dell'Inps, accedendo tramite Spid o Carta d'identità elettronica. In alternativa, si potrà contattare il Contact center Inps. Chi risulta beneficiario riceverà un codice da usare per pagare le sedute presso i professionisti aderenti. Ai beneficiari il risultato sarà comunicato tramite Sms o comunque ai propri recapiti personali registrati sul portale Inps. A chi ha diritto al bonus verrà fornito un codice univoco con il quale prenotare sedute di psicoterapia presso gli psicoterapeuti e gli psicologi aderenti.