video suggerito

Bonus zanzariere 2024, i requisiti per avere la detrazione al 50% e come ottenerla: i modelli ammessi Il bonus zanzariere 2024 vale il 50% della spesa effettuata per comprare e installare le protezioni contro le zanzare, ma bisogna rispettare i requisiti: devono essere zanzariere che permettono di risparmiare energia, ed è necessaria una comunicazione all’Enea. Ecco chi può avere il bonus e come. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bonus zanzariere vale il 50% della spesa effettuata per installare zanzariere che permettono di migliorare l'efficienza energetica, fino a un massimo di 60mila euro di spesa per ogni unità immobiliare. L'agevolazione non è un bonus edilizio a parte, ma rientra all'interno dell'Ecobonus già in vigore. Per ottenere il bonus non ci sono particolari requisiti di reddito né di altro tipo, ma l'installazione deve riguardare un tipo di zanzariera che riduca i consumi dell'immobile. Perciò, bisognerà fare attenzione al modello scelto per essere certi di poter ottenere la detrazione del 50%.

Quanto vale il bonus zanzariere 2024

Il bonus zanzariere è valido fino al 31 dicembre 2024 (era stato proposto anche lo scorso anno e in quelli precedenti), e dà accesso a una detrazione del 50% della spesa effettuata non solo per l'acquisto, ma anche per l'installazione delle zanzariere, oltre che per la rimozione e lo smaltimento dei vecchi impianti se questo è necessario. Si possono detrarre anche le opere accessorie e la tariffa del professionista incaricato di effettuare la comunicazione a Enea (Agenzia nazionale per l'energia) in modo da ottenere il bonus. La soglia di spesa è molto alta – 60mila euro, quindi una detrazione di 30mila euro – perché i requisiti sono gli stessi dell'Ecobonus, che si applica anche ad altri tipi di interventi edilizi.

Per chi riceve l'agevolazione, la detrazione potrà essere ‘spalmata' in dieci anni. Ad esempio, chi dovesse spendere 10mila euro potrà detrarne 5mila dalla propria Irpef o dall'Ires, e scalarne 500 euro all'anno per i successivi dieci anni al momento di fare la dichiarazione dei redditi e pagare l'imposta.

I requisiti per ottenerlo e i modelli ammessi alla detrazione

Come detto il bonus zanzariere rientra in realtà nell'Ecobonus, quindi l'agevolazione si potrà applicare solo se si acquista un tipo di zanzariera che consente di aumentare l'efficienza energetica dell'immobile, cioè di risparmiare energia. Questo naturalmente limita i modelli che si possono comprare. Le tipologie di dispositivo ammesse sono solamente quelle con schermatura solare e che hanno un indice GTOT inferiore a 0,35%. Per di più si deve trattare di zanzariere fisse e regolabili (non i modello smontabili) e devono essere installate a protezione di una superficie vetrata, come una finestra.

Un ultimo aspetto importante per accedere al bonus è che i pagamenti devono essere tracciabili, effettuati con carte di credito o debito, oppure con bonifici. Nel documento che conferma il pagamento ci deve essere sia il codice fiscale (o la partita Iva) di chi vuole avere il bonus, sia la data e il numero della fattura, sia la causale di pagamento.

Come richiedere l'agevolazione

Se si rispettano i requisiti, si può fare richiesta e avere la detrazione del 50% prevista dal bonus zanzariere. È necessario inviare una comunicazione all'Enea entro novanta giorni dal momento del collaudo dei lavori effettuati. Solitamente viene assunto professionista per occuparsi appositamente di questa fase. La comunicazione deve avere la scheda descrittiva dell'intervento e un verbale di collaudo (vale anche la dichiarazione di conformità dell'impresa che ha fatto i lavori).