Bonus zanzariere, come funziona e chi può ottenerlo nel 2023 Il bonus zanzariere permette di detrarre il 50% della spesa per una zanzariera dalla propria dichiarazione dei redditi, ma ci sono dei criteri da rispettare. Dato che si tratta di un ecobonus, la zanzariera deve migliorare l’efficienza energetica dell’edificio dove viene installata, e deve essere fissa.

A cura di Luca Pons

Anche nel 2023, è prorogato il bonus per acquistare zanzariere se queste migliorano l'efficienza energetica della casa in cui vengono installate. Infatti, anche alle zanzariere si può applicare l'ecobonus del 50%: la metà dei soldi spesi fino al 31 dicembre 2023 si potrà recuperare l'anno prossimo, come detrazione Irpef o Ires.

Dato che il criterio è quello dell'efficienza energetica, però, solo alcuni tipi di zanzariere sono incluse in questo bonus: devono essere certificate anche per la schermatura della luce solare, e non solo per il blocco di insetti, così che oltre a respingere le zanzare tengono anche la casa più fresca perché meno colpita dal sole. Possono richiedere il bonus tutti i proprietari e anche gli affittuari, presentando una comunicazione all'Enea.

Per quali zanzariere si può usare il bonus

La certificazione della schermatura solare è necessaria per dimostrare che la zanzariera in questione non solo terrà fuori gli insetti, ma renderà più efficiente l'abitazione dal punto di vista energetico (tenendola più fresca senza bisogno di usare energia). A livello tecnico, questo significa che sul prodotto deve esserci il marchio CE, cioè la conformità agli standard europei, e non solo. Ci deve anche essere un valore Gtot (che misura la schermatura del sole) superiore a 0,35. A certificarlo deve essere direttamente il produttore. Il valore Gtot tiene conto anche del vetro che è installato in quella finestra o porta a vetri, quindi spesso per raggiungere il livello giusto di schermatura potrebbe essere necessario sostituire anche la vetrata.

Il fatto che si tratti di una misura di efficientamento energetico vuol dire che le zanzariere devono essere installate in modo fisso. Non si può usare il bonus per farsi rimborsare zanzariere magnetiche, mobili o comunque diverse da quelle che si fissano in modo definitivo su finestre e porte a vetri.

In più, si può scalare la spesa dalle tasse solo se si tratta di una nuova installazione, ovvero una zanzariera montata là dove prima non ce n'era una. Se si sta solo sostituendo una zanzariera vecchia o danneggiata, non c'è diritto al bonus.

Come fare richiesta per il bonus e chi può farlo

Possono ottenere la detrazione tutti i proprietari di casa, i nudi proprietari e anche chi è in affitto, se il proprietario è d'accordo a fare i lavori e l'inquilino paga le spese. Il bonus è valido per tutti gli immobili, di qualsiasi categoria catastale, ma non per le case in costruzione. Una volta ottenuto, il rimborso avviene in dieci quote annuali, per un massimo di 60mila euro in tutto.

Per fare domanda, bisogna presentare una comunicazione online all'Enea con la scheda descrittiva dei lavori. Anche il costo per pagare il professionista che si occupa della pratica, eventualmente, può essere inserito nelle spese detraibili. I pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili (carte, bonifici…). La documentazione necessaria per dimostrare di avere diritto al bonus comprende la fattura dei pagamenti per la zanzariera e per l'installazione, la certificazione di conformità delle zanzariere e una dichiarazione di un tecnico che attesti gli interventi, una copia della comunicazione fatta all'Enea e la documentazione che dimostra che si è proprietari (o affittuari) della casa in questione.