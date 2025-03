Bonus da 500 euro per le famiglie con figli under 14: come richiedere il contributo e quali requisiti Isee

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

Un nuovo incentivo economico è stato introdotto per supportare le famiglie con figli sotto i 14 anni: si tratta del Bonus da 500 euro, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, che si inserisce all'interno del progetto ‘Fondo Dote Famiglia‘ e che ha l'obiettivo di ridurre il peso economico delle spese per le attività extra-scolastiche. Questo contributo, che può coprire parzialmente o totalmente le spese sostenute per sport, cultura e altre iniziative educative, sarebbe pensato per alleggerire il carico delle famiglie, promuovendo allo stesso tempo la partecipazione dei bambini e dei ragazzi a esperienze formative che vanno oltre la scuola.

La misura è stata introdotta dal governo per "favorire la genitorialità e stimolare l'inclusione sociale", con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi opportunità di crescita personale e di socializzazione attraverso attività che si svolgono nei periodi fuori dalla scuola. In un periodo di incertezze economiche, il bonus risponderebbe insomma all'esigenza concreta di sostenenere le famiglie in difficoltà, mirando a una distribuzione equa delle risorse, concentrandole cioè, su coloro che ne hanno maggior bisogno.

Requisiti Isee: chi ha diritto al Bonus da 500 euro

Il bonus di 500 euro è destinato alle famiglie con figli under 14 e si rivolge a quelle con un Isee non superiore a 15mila euro. Questo requisito di accesso rappresenta una scelta precisa, volta cioè a garantire che l'incentivo arrivi in modo prioritario a coloro che si trovano in condizioni economiche più difficili. La soglia Isee, inizialmente fissata a 35mila euro, è stata abbassata per indirizzare le risorse verso le famiglie con redditi più bassi, aumentando così l'efficacia del programma e favorendo una maggiore equità nell’erogazione delle risorse.

Come richiedere il Bonus da 500 euro

Le famiglie che desiderano beneficiare del bonus dovranno presentare una richiesta di rimborso, allegando le fatture o le ricevute che dimostrano l'iscrizione e la partecipazione alle attività extracurriculari svolte dai figli. Tra le attività ammissibili vi sono:

corsi di sport;

musica;

lingue straniere;

arte;

altre esperienze formative.

Il rimborso verrà effettuato solo dopo una verifica da parte delle autorità competenti sugli importi sostenuti dai genitori per queste spese.

Cumulabilità del Bonus con altre agevolazioni

Il bonus da 500 euro sarà cumulabile con altre agevolazioni fiscali o economiche che la famiglia può già ricevere, come confermato dalle disposizioni della legge. In questo modo, si garantirebbe una maggiore flessibilità per le famiglie che già beneficiano di altre forme di sostegno, permettendo loro di utilizzare il bonus insieme ad altre agevolazioni senza pregiudicare quindi l'accesso a ulteriori aiuti. Le modalità di richiesta e gestione del contributo saranno chiarite attraverso un decreto atteso per marzo 2025, mentre il fondo complessivo per il 2025, destinato a coprire l'intero programma, ammonta a 30 milioni di euro.