Bonus carburante, chi può richiederlo e come fare domanda: apre oggi la piattaforma Alle 15 del 12 settembre ha aperto ufficialmente la piattaforma per fare richiesta: vediamo a chi spetta il bonus carburante e come fare domanda per l’aiuto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Decreto Aiuti ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle 15 di oggi, 12 settembre, si è aperta la finestra per accedere alla piattaforma ad hoc per richiedere il bonus carburante. L'aiuto è destinato alle imprese di autotrasporto e viene erogata sotto forma di credito d'imposta. La misura è stata introdotta tempo fa dal decreto Aiuti, ma il via alle domande è arrivato solo oggi. L'obiettivo è contrastare il caro carburante che da mesi sta mettendo in grande difficoltà il settore dell'autotrasporto.

Nello specifico il credito d'imposta va a coprire il 28% delle spese sostenute nel primo trimestre di quest'anno, il 2022, per acquistare il gasolio al netto dell'Iva. In tutto ci sono circa 497 milioni di euro a disposizione, che però sono a esaurimento. In sostanza le domande vengono processate in base a quando arrivano, quindi meglio sbrigarsi.

Chi può richiedere il bonus carburante

Il bonus carburante è destinato a una specifica categoria: le imprese che sono iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori e al registro elettronico nazionale per il 2022, oltre a dover avere sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Inoltre, le imprese che vogliono richiedere l'aiuto stanziato dal governo Draghi, devono essere impegnate in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e impiegare mezzi che non superino le 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria euro 5 o superiore.

Come fare domanda per il bonus carburante

Per fare domanda per il bonus carburante bisogna innanzitutto accedere alla piattaforma digitale creata ad hoc dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli a questo link. Per accedere ci sono tre possibilità: lo Spid, la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns).

Dopodiché bisogna compilare i moduli richiesti – bisognerà inserire fatture e targhe – e attendere che la domanda venga lavorata ed eventualmente accettata. Nel frattempo sarà possibile consultare lo stato di lavorazione.