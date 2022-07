Chi riceverà il bonus 200 euro con il decreto Aiuti bis del governo Il governo è al lavoro per approvare prima possibile un nuovo decreto Aiuti, per sostenere i costi affrontati da famiglie e imprese e contrastare l’inflazione. Il bonus 200 euro ci sarà, ma solo per chi ancora non l’ha ricevuto. Per tutti gli altri, invece, scatta la decontribuzione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nel decreto Aiuti bis il bonus 200 euro ci sarà, ma non per tutti. Nelle ultime settimane si era parlato dell'ipotesi di rinnovare la misura d'emergenza – decisa dal governo Draghi nel primo decreto Aiuti per contrastare gli effetti dell'inflazione – per un altro paio di mesi. Agosto e settembre, o magari solo agosto. Alla fine il governo ha scelto un'altra direzione, che si chiama decontribuzione. Con plauso dei sindacati, tra l'altro. Ma quindi il bonus 200 euro a chi altro spetterà con il nuovo decreto? A tutte quelle categorie che erano rimaste escluse dal dl Aiuti, che proprio i sindacati hanno portato sul tavolo del governo sotto forma di lista.

Perciò con il nuovo decreto il governo dovrebbe includere anche tutti gli esclusi dal bonus 200 euro di luglio – anche se a molte categorie arriverà più tardi – come i lavoratori agricoli, alcuni stagionali o i precari della scuola. Per tutte le altre categorie di lavoratori e non, invece, non sarà erogato nuovamente il bonus che – come aveva detto il governo in origine – era una tantum.

Draghi e i suoi ministri, però, stanno lavorando a nuove misure per alleggerire la pressione su famiglie e imprese, soprattutto in vista di un autunno difficilissimo. Anche per questo il presidente del Consiglio – che è ancora in carica per gli affari correnti – ha deciso di continuare il confronto con i sindacati.

Il decreto Aiuti bis dovrebbe arrivare la prossima settimana e avere una portata da circa 14 miliardi di euro. I leader di Cgil, Cisl e Uil si sono presentati con una richiesta: basta bonus, è tempo di misure più strutturate e strutturali. Draghi ha deciso di ascoltarli e si sta cercando una mediazione che dovrebbe portare all'aumento dell'1% della decontribuzione dei redditi fino a 35mila euro. La scadenza della misura dovrebbe essere fissata al 31 dicembre, il che significherebbe più soldi in busta paga ogni mese fino a fine anno.