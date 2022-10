Berlusconi furioso con La Russa: “Mi avevano promesso soltanto… vaff*****o” Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa sono stati protagonisti di un acceso diverbio in Aula: “Sono stato preso per il culo da tutti – sembra dire il leader di Forza Italia registrato dalle telecamere di Fanpage.it – mo avevano promesso soltanto Licia Ronzulli, vaffanculo”.

A cura di Tommaso Coluzzi

La tensione nel centrodestra è ancora altissima. Si era capito chiaramente negli ultimi giorni, tra vertici saltati, incontri a due, retroscena e trattative a oltranza per le caselle chiave del nuovo governo. In Senato, intanto, si sta votando per il presidente con l'accordo che era chiuso su Ignazio La Russa da giorni. I lavori sono in corso, ma le telecamere di Fanpage.it – dalla tribuna di Palazzo Madama – hanno colto un siparietto molto acceso tra Silvio Berlusconi e lo stesso senatore di Fratelli d'Italia.

La Russa si avvicina a Berlusconi, seduto al suo posto, e gli chiede – probabilmente, leggendo il labiale – "hai votato per me?". Il leader di Forza Italia reagisce subito male, visibilmente risentito dell'andamento delle trattative per i ministeri e per la squadra di governo. Sembra dire a La Russa di sentirsi preso in giro: "Sono stato preso per il culo da tutti". E conclude sottolineando: "Mi avevano promesso soltanto… per Licia Ronzulli". Poi sbatte i pugni sul tavolo: "Vaffanculo".