Ape Sociale e pensione di vecchiaia: chi rischia il vuoto di un mese con l’aumento dell’età dal 2027

Dal 2027, l’adeguamento alla speranza di vita alza di un mese l’età per la pensione di vecchiaia, creando un breve vuoto di reddito per chi ha iniziato a percepire l’Ape Sociale nel 2023. Questi lavoratori e lavoratrici, che completano i quattro anni di indennità proprio nel momento del passaggio alla pensione, si troveranno scoperti per circa un mese. Un fenomeno che riguarda una platea limitata ma particolarmente vulnerabile, già riconosciuta come fragile dal sistema previdenziale.

Nel sistema previdenziale italiano, ogni passaggio tra lavoro e pensione si fonda su un equilibrio delicato tra requisiti anagrafici e strumenti di accompagnamento, come l'Ape Sociale. Quest'ultima non è una pensione vera e propria, ma un'indennità destinata a chi si trova in condizioni di difficoltà: disoccupati di lungo periodo, caregiver, addetti a mansioni gravose. Il principio guida è la continuità del reddito fino al momento in cui si matura il diritto alla pensione definitiva. A partire dal 2027, però, l'età per accedere alla pensione di vecchiaia salirà da 67 anni a 67 anni e un mese. Questo crea una criticità concreta per chi ha iniziato a percepire l'Ape Sociale nel 2023: completando i quattro anni di indennità proprio a 67 anni, si troverà con un mese senza reddito prima di poter accedere alla pensione. Si tratta di un fenomeno circoscritto, ma rilevante, perché colpisce lavoratori e lavoratrici già in condizioni di fragilità e abituati a contare sulla continuità tra indennità e pensione.

Il ruolo dell'Ape sociale nel sistema previdenziale e la criticità temporale

L'Ape Sociale nasce come strumento di accompagnamento, non come pensione vera e propria. È un'indennità rivolta a lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, disoccupati di lungo periodo, caregiver, addetti a mansioni gravose, che consente di uscire dal lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Il suo funzionamento si basa su un principio di continuità e cioè l'indennità viene erogata fino al momento in cui il beneficiario matura i requisiti per la pensione definitiva. In questo modo, almeno nelle intenzioni, non si crea alcun vuoto tra la fine dell'attività lavorativa e l'ingresso nel sistema pensionistico. La durata massima è di quattro anni. Ed è proprio su questa scansione temporale che si innesta la criticità.

Il problema dell'Ape Sociale applicata all'aumento dell'età pensionabile

A partire dal 2027, l'età per accedere alla pensione di vecchiaia salirà da 67 anni a 67 anni e un mese. Si tratta di un adeguamento automatico, previsto dalla normativa, che tiene conto dell'allungamento della speranza di vita. Un incremento minimo, sulla carta quasi impercettibile. Ma nel funzionamento concreto del sistema previdenziale, dove ogni requisito è rigido e non frazionabile, anche un solo mese può produrre uno scarto significativo. Il problema nasce dal fatto che l'Ape Sociale, una volta concessa, non si adegua automaticamente a queste variazioni: segue infatti il calendario fissato al momento dell'accesso.

Chi resta scoperto: il caso dei beneficiari del 2023

La situazione più critica riguarda chi ha iniziato a percepire l'Ape Sociale nel 2023: questi lavoratori, entrati con il requisito anagrafico di 63 anni, completeranno i quattro anni di indennità nel corso del 2027, arrivando a compiere 67 anni. Fino a oggi, questo sarebbe stato il punto di passaggio naturale alla pensione di vecchiaia. Ma con l'adeguamento previsto, il requisito anagrafico richiesto sarà già salito a 67 anni e un mese.

Il risultato è uno sfasamento temporale: l'indennità dell’Ape Sociale termina al compimento dei 67 anni; la pensione di vecchiaia diventa accessibile solo un mese dopo. In mezzo, un vuoto. Circa trenta giorni senza reddito né da lavoro né da pensione.

Una criticità circoscritta ma rilevante

Non si tratta di un problema generalizzato. Chi accederà all'Ape Sociale negli anni successivi lo farà con requisiti già aggiornati, e quindi con un percorso coerente fino alla pensione. Il "mese scoperto" riguarda una platea limitata, ma ben definita: lavoratori che hanno già lasciato l'occupazione contando su una transizione senza interruzioni. Ed è proprio questo l'aspetto più delicato. Non si parla di contribuenti qualsiasi, ma di persone già riconosciute come fragili dal sistema stesso, per condizioni lavorative o familiari.