A Geo Barents assegnato porto di Ancona, a 5 giorni di navigazione: a bordo 48 migranti (tra cui 9 minori) Alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è stato assegnato il porto di Ancona: dista 5 giorni di navigazione. A bordo ci sono 48 persone, tra cui 9 minori.

A cura di Annalisa Cangemi

Assegnato il porto di Ancona alla nave di Medici Senza Frontiere. Ancora una volta le autorità hanno assegnato un porto molti distante rispetto al luogo in cui è stato effettuato il salvataggio, avvenuto questo pomeriggio, al largo delle coste della Libia. Ci sarebbero diversi porti più vicino, nel Sud Italia, che eviterebbero alla nave della Ong parecchie ore di navigazione e inutili sofferenze ai naufraghi che si trovano a bordo.

Il salvataggio è stato compiuto in acque internazionali: sono state recuperate 48 persone, tra cui 9 minori, che viaggiavano su una barca di legno: "Le autorità italiane ci hanno appena assegnato il porto di Ancona per far sbarcare i 48 sopravvissuti a bordo dalla Geo Barents Ancora una volta un porto molto distante dalla nostra attuale posizione: ci vorranno 5 giorni di navigazione per raggiungere Ancona", denunciano da MSF. "L'invio di navi di soccorso in porti lontani è diventata una pratica comune dell'Italia nonostante la sua illegittimità", ha aggiunto l'organizzazione umanitaria.

"Dopo alcuni giorni di brutto tempo, il team a bordo ha soccorso 48 persone, di cui 9 sono minori, da una barca in legno in acque internazionali vicino la Libia. Tutti sono salvi e al sicuro sulla nave", aveva fatto sapere l'Ong poche ore fa.