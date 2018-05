Terribile tragedia nelle scorse ore nel Pisano. Una bambina di appena un anno è morta dopo che il papà l'ha lasciata rinchiusa all'interno dell'auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora il genitore a San Piero a Grado. Probabilmente l'uomo si è recato al lavoro in mattinata, dimenticandosi della piccola sul seggiolino posto sui sedili posteriori della vettura L'allarme è scattato solo intorno alle 16 di venerdì pomeriggio quando qualcuno si è accorto della piccola in macchina e ha avvertito i soccorsi. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco ma per la bambina era ormai troppo tardi. Nonostante i tentativi di rianimarla, i medici hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo. Il dramma si è consumato nei pressi dello stabilimento di componentistica auto che si trova vicino alla base militare dell'esercito statunitense di Camp Darby, non lontano da Livorno. Sul luogo dell'accaduto sono giunti anche polizia e carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire l'accaduto per accertare con precisione i fatti.

Purtroppo simili tragedie non sono nuove. Molti infatti sono stati negli ultimi anni i casi di bimbi morti in auto dopo essere stati dimenticati da genitori o parenti a cui erano stati affidati. Basti pensare che solo negli Usa sono oltre 700 i decessi di bimbi in simili circostanze negli ultimi 20 anni. Spesso la causa è stata associata ad un'amnesia dissociativa transitoria da parte degli adulti che credono di aver fatto scendere o accompagnato il bimbo o la bimba, innescando però la tragedia. La morte dei piccoli quasi sempre avviene per la mancanza di aria e per il caldo asfissiante che si viene a creare nell'abitacolo esposto al sole e senza finestrini aperti. Anche per questo da tempo si discute se rendere obbligatorio per i seggiolini auto dei bambini un dispositivo sonoro anti abbandono come esiste ad esempio per le cinture di sicurezza.