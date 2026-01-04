Vomero, l’area pedonale del Parco Mascagna invasa dalle auto in sosta vietata: spezzate le catene

L'isola pedonale vicino al Parco Mascagna, al Vomero, invasa dalle auto e dagli scooter in sosta vietata. I veicoli parcheggiati abusivamente dovunque: sotto le finestre dei palazzi, davanti al cancello della chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini. A denunciarlo sono i consiglieri municipali di Europa Verde, Rino Nasti, e Luca Bonetti, della V Municipalità Vomero-Arenella: "Al Parco Mascagna – scrivono – si sta consolidando una pessima e ormai abituale forma di inciviltà: auto e scooter parcheggiati all’interno dell’area pedonale, soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali".

"Vanno rimesse le catene divelte"

Si tratta di una parte dell'area del Parco via Pacio Bertini. Fino agli anni '90, la strada era carrabile. Poi, come area esterna alla cancellata, fu annessa al parco e pedonalizzata. "Comunemente – spiega Nasti – l'area del Parco Mascagna è notoriamente distinta in area al di qua e al di là della cancellata". "I veicoli vengono lasciati senza alcun rispetto nel perimetro del parco – sottolineano Nasti e Bonetti – arrivando perfino a occupare gli spazi antistanti il cancello della storica chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Un comportamento tanto più grave perché avviene in un’area formalmente pedonale, destinata al verde e alla fruizione pubblica".

"Si ha la netta sensazione – concludono – che questa illegalità diffusa sia alimentata dalla consapevolezza di una ridotta presenza della Polizia Locale nelle ore serali, trasformando un luogo pubblico in un parcheggio di fatto tollerato. È urgente un intervento immediato da parte dell’Assessorato al Verde del Comune di Napoli per il ripristino delle catene parapedonali, che in passato proteggevano l’area. Oggi, infatti, quasi tutte le catene ai vari lati del parco risultano divelte, rendendo facile l’accesso ai veicoli. Difendere il Parco Mascagna significa difendere il verde urbano, la sicurezza dei pedoni e il rispetto delle regole. Non può essere lasciato all’arbitrio degli incivili".